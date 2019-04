Svimlende beløb: Tidligere topchef sætter liebhavervilla til salg

Når man kigger på de imponerende boliger, der ligger i de eksklusive boligkvarterer i Charlottenlund nord for København i smørhullet mellem skov og Øresund, kan man nok regne ud, at det ikke er hvem om helst, der har råd til at investere i murstenene.

Og det er da heller ikke tilfældet med "en af vejens største og mest historiske villaer”, som liebhavermægleren Lützau beskriver denne bolig på Viggo Rothes Vej, der netop er kommet på markedet for 40.000.000 kroner.

Sælgeren bag det næsten 400 kvadratmeter store hus er nemlig den tidligere Norden-topchef Carsten Mortensen og hans hustru Henriette Hyldebrandt Mortensen.

Villaen fra 1901 ligger op ad skoven og har udsigt til Charlottenlund Slotspark. Indenfor spreder kvadratmeterne sig over 11 værelser, og så er der selvfølgelig en vinkælder, som det sig hør og bør i den slags ejendomme.

Carsten Mortensen er tidligere Norden-topchef. Foto: Mik Eskestad

Milliongevinst i vente

Carsten Mortensen, som sad på CEO-posten i 14 år hos Norden og BW Group, købte huset tilbage i 2009 sammen med sin hustru. Dengang gav de 19.500.000 kroner for ejendommen. Det viser oplysninger fra Boliga. Og dermed er der altså udsigt til en ganske pæn fortjeneste til erhvervsparret.

Området, huset ligger i, er da også steget pænt i pris siden finanskriseårene. Ser man eksempelvis fem år tilbage, blev villaerne og rækkehusene i Charlottenlund-postdistriktet nemlig udbudt til salg for godt 46.300 kroner pr. kvadratmeter i starten af 2015*. Mens områdets gennemsnitlige udbudskvadratmeterpriser lige nu lyder på godt og vel 60.500 kroner pr. kvadratmeter.

Og så kan Carsten Mortensens hjemme-postnummer da også bryste sig af, at der rent faktisk sælges villaer til svimlende million-beløb.

I løbet af det seneste års tid er der således blevet solgt tre villaer til mere end 30 millioner kroner. Det dyreste af dem var et strandvejs-palæ på 324 kvadratmeter, der i efteråret gik for 38 millioner kroner efter at have været udbudt til salg i 2,5 måneder. Det oplyser Boliga.

Se luksus-villaen HER

*Boliga har opgjort de gennemsnitlige udbudskvadratmeterpriser for villaer og rækkehuse i Charlottenlund pr. 13.januar 2015, samt den aktuelle udbudskvadratmeterpris for postdistriktets villaer og rækkehuse, der er udbudt til salg pr. 5.april 2019.