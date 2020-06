Sviner Huxi: Patetisk, gøgler, nar, taber!

Krigsfotograf Jan Grarup er gået i krig mod Huxi Bach på det sociale medie Instagram.

På sin profil viser han en affotografering af en Ekstra Blads-artikel, der handler om sagen, hvor Huxi Bach fortalte en grovkornet vittighed om somaliere i DR2-quizprogrammet 'Bruuns Stue'.

Showet, som ifølge DR's egen beskrivelse skal udfordre både seere og gæster på deres grænser og krænkelsesparathed, kørte efter oplæsningen helt af sporet, da den somaliske statist, der var inviteret ind for at lytte til joken, angiveligt brød grædende sammen.

Huxi Bach har efterfølgende understreget, at han stadig mener, ordet skal være frit, og at alle udtalelser skal være tilladte - også selv om de er groteske og racistiske.

En dygtig dreng

På Instagram kommenterer den kendte fotograf Jan Grarup nu sagen og beskylder Huxi for at tjene penge på at svine somaliere til.



'Skal virkelig bide mig selv i læben for ikke at gå all in her. Manden der gjorde alt for at udskamme mig, sidder nu, for at tjene penge og sviner somaliere til. Wow flot @huxibachable. Du er virkelig en dygtig dreng...', skriver Jan Grarup på Instagram.

En bruger på Instagram gør i kommentarsporet opmærksom på, at Jan Grarup ikke lægger fingre imellem i de tilhørende såkaldte hashtags:

#trist #værdighed #penge #altformønt #patetisk #gøgler #nar #tilgrin #taber #danmarksradio

Til Jan Grarups opslag svarer Huxi Bach:

'Åh er den nerve stadig øm??? Du udskammede dig selv! Jeg pegede blot en satirisk finger i din retning, efter du opførte dig tåbeligt. Men du lå som du havde redt'.

Jan Grarup er ikke tilfreds med Huxi Bachs bemærkning om, at han ville tjene penge på corona-krisen. Foto: Good company pictures

Simpelthen for plat

I sit svar tilføjer Huxi desuden, at han er ked af sagen om den grove vittighed, der gjorde den somaliske statist voldsomt ked af det.

'Jeg vedstår mig 100 procent at det program jeg deltog i, sprang i luften op i hovedet på alle medvirkende. Desværre også en somalisk kvinde, og det er jeg selvklart ked af. Men at du bruger det i et forsøg på at nedtone din egen corona-tåbelighed, er simpelthen for plat. Selv for dig'.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Huxi Bach til konflikten mellem ham og Grarup.

I en kortfattet sms til Ekstra Bladet skriver han: 'Den slags småting synes jeg ikke behøver mere omtale'.