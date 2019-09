Svømmer i damer: Jeg skal ikke arbejde for det

Teitur Skoubo knuste ikke mange kvindehjerter, da han indtog 'Paradise Hotel' og vandt årets sæson.

Men efter hjemkomsten har piben fået en anden lyd, og populariteten er blevet enorm.

- Det er ingen hemmelighed, at der er rigtig mange interesserede piger, efter man har deltaget i 'Paradise'. Der har altid været mange piger, men nu skal man ikke arbejde for det mere, siger Teitur Skoubo til Ekstra Bladet.

Realitystjerner i stort opgør

Han er ny deltager i tv-programmet 'For lækker til love', der sendes på Viafree. Her skal fem håbefulde, unge singler på den ene date efter den anden, og selvtilliden er høj hos den unge færing.

- Jeg synes selv, at jeg er lækker, konstaterer han og opremser de krav, en eventuel kæreste skal kunne leve op til.

- Hun skal have hele pakken. Hun skal have gode bryster, en god røv, flot hår, blå øjne og så skal hun have en personlighed, der matcher min, hvor hun er mega på, glad og vægter at nyde livet og have det sjovt. Hun skal også selv være virkelig sjov, og så skal hun acceptere, at jeg fester meget, siger Teitur Skoubo.

Teitur har droppet pizza og pasta og fået sin sixpack tilbage. Foto: Mogens Flindt

- Det er mange krav at stille?

- Det er det, men jeg får også meget opmærksomhed. Så hvis det er en jaloux pige, så går det heller ikke.

Teitur sammen med resten af 'For lækker til love'-holdet. Foto: Mogens Flindt

Udover at han elsker at lave tv, så var der en klar grund til, at han valgte at sige ja til at deltage i 'For lækker til love'. Han har nemlig ikke været på så mange dates i sit liv.

- Jeg har aldrig datet meget. Jeg har altid været meget i byen og mødt mange der, og så går det videre derfra. Jeg ville gerne prøve noget nyt, hvor man møder en pige, man aldrig har set før, og så se om man klikker, siger han og tilføjer.

- Men jeg kan også godt lide at lave tv, for jeg har fået utroligt meget positiv respons efter 'Paradise'. Folk skriver vildt mange søde beskeder, det er dét, der driver mig og gør, at jeg vil fortsætte med det her. Det er bare fedt at lave tv.

Det så du ikke i 'Paradise'-finalen: Jeg tænkte bare fuck!

- Scorede du nogle af dine dates?

- Jeg kan ikke afsløre alt for meget, men jeg kan sige, at jeg er virkelig, virkelig kræsen. Der var måske en til to piger, som var min type, og så var der en, som jeg godt kunne, hvis jeg mødte hende i byen. Men der var nogle andre faktorer, der spillede ind, som man må vente til programmet med at se, griner han.

'For lækker til love' kan ses på Viafree.