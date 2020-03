Syg Bjerrehuus i stor sorg: - Det gør ondt at miste hende

Mandag morgen døde Karen Thisted i sit hjem i København.

Hun blev 73 år gammel.

Det bekræftede hendes datter, Marlene Thisted, tidligere mandag over for Ekstra Bladet.

Nyheden om dødsfaldet har efterladt hendes tætte veninde forfatter og tidligere model Suzanne Bjerrehuus i stor sorg. Bjerrehuus er netop selv blevet udskrevet fra hospitalet, efter hun har døjet med sygdom, og hun er kommet hjem til den triste nyhed.

'Jeg er syg, lige udskrevet, ligger og gisper i et hjørne. Og græder, græder, græder. Det gør ondt at miste hende. Er så ked, at jeg ikke magter at skrive den kæmpe hyldest, hun fortjener', skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

Med i mailen sender hun også en video af Karen Thisted under en årlig påskefrokost med familie og venner.

- Om lidt bliver her stille, om lidt er det forbi. Og det er det, jeg lever efter, siger Karen Thisted blandt andet i videoen, hvor hun er i festligt lag sammen med venner og familie.

Og netop den opførsel var meget karakteristisk for Karen Thisted, mener Suzanne Bjerrehuus.

'Det her er Karen for fuld udblæsning. Hun citerede Benny Andersens digt. Det var før, han døde. Det var sådan, hun levede, sådan hun tænkte. Hun kunne det hele udenad', skriver Suzanne Bjerrehuus om videoen og fortsætter:



'Hun sagde af og til: Hvis jeg dør nu, så dør jeg lykkelig. Jeg elskede at være sammen med hende', lyder det videre fra Bjerrehuus.

Suzanne Bjerrehuus og Karen Thisted i forbindelse med TV2-programmet 'Mormors bordel'. Arkivfoto

De to var hinandens faste støtte på godt og ondt, og derfor gør det også ondt på Suzanne Bjerrehuus at skulle sige farvel til Karen Thisted.

'Sidder bare og tuder. Vi var der altid for hinanden. Vidste altid hvor den anden var', lyder det fra en tydeligt berørt Bjerrehuus.

Thisted og Bjerrehuus vinder en pris for årets originale tv-program til Zulu Awards. Foto: Mogens Flindt

Thisted og Bjerrehuus har været veninder i mange år og har ad flere omgange lavet tv sammen - heriblandt tv-programmet 'Mormors Bordel' på TV2, hvor de to veninder udforskede den internationale sex-branche og blandt andet var på besøg hos et stort bordel i Tyskland og på jagt efter prostitutionskunder med politiet i Sverige.

De har derudover også holdt flere foredrag sammen.

I marts 2018 blev Suzanne Bjerrehuus opereret i luftrøret i forbindelse med de stråleskader, hun fik som kræftpatient for snart 20 år siden.

Konsekvenserne af den strålebehandling er gået så meget ud over hendes stemme, at hun har svært ved at tale. Derfor har hun også kommunikeret med Ekstra Bladet over mail i forbindelse med Karen Thisteds død.