Syg Grunwald må droppe Olsen Banden-jubilæum

Han er kendt for den legendariske filmreplik 'Skide godt, Egon!, men netop nu går det ikke ligefrem skide godt for den 83-årige skuespillers helbred.

Faktisk går det så skidt for Benny-skuespilleren, der er den sidste overlevende fra den folkekære forbryder-trio, at han har været nødt til at melde afbud til Nordisk Films stort anlagte 'Olsen Banden'-arrangement i aften.

Arrangementet afholdes i anledning af, at det i dag er præcis 50 år siden, den første 'Olsen Banden'-film havde premiere.

- Jeg har sendt en sygemelding, men det er ikke noget alvorligt. Hav det godt du. Farvel, siger en særdeles kortfattet Morten Grunwald over telefonen til Ekstra Bladet.

Morten Grunwald ved Bennys gamle bil. Foto: Stine Tidsvilde

Hos Nordisk Film, der står bag aftenens arrangement i Valby, oplyser man, at man naturligvis er ked af, at Grunwald har måttet melde afbud, men glæder sig over, at han som et plaster på såret har sendt en videohilsen, der vil blive vist på storskærm.

- Han kommer desværre ikke. Han har meldt afbud. Det er super, super ærgerligt. Han har sagt, at han er blevet syg. Og det er det, vi ved om det. Han havde egentlig sagt, at han kom, men han kan desværre ikke komme, siger Sean Philip Saré, der er publicity manager hos Nordisk Film og tilføjer, at Morten Grunwald var den første, der fik en invitation.

Udover Morten Grunwalds beklagelige afbud, blev det torsdag meldt ud, at også Jes Holtsø, der spillede rollen som Keld og Yvonnes nævenyttige og handlekraftige knallertknægt Børge, også har måttet melde afbud.