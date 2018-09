Syg Kløvedal: Jeg håber, jeg får et hjerteslag

Øjnene, ørerne og hjernen fungerer stadig, men resten smuldrer.

Sådan lyder beskrivelsen af Troels Kløvedals tilstand i et opsigtsvækkende interview med DSB-bladet Ud & Se.

Her sætter den 75-årige kaptajn ord på den kamp med ALS, der har efterladt ham syg, afkræftet og næsten lam.

- Jeg håber faktisk, at jeg får et hjerteslag hver aften, jeg bliver lagt i seng. Jeg synes, alt er sagt og skrevet, og jeg vil gerne være fri for at skulle vælge min egen dødsdag, siger han i interviewet, der er baseret på en længere mailkorrespondance journalisten og Troels Kløvedal imellem.

Troels Kløvedals eventyr med Nordkaperen samlede i årevis danskerne foran tv-skærm. Foto: Ulrik Jantzen/Ritzau Scanpix

Her beskrives det, hvordan Troels Kløvedals ben ikke længere kan bære ham. At kræfterne stille og roligt har forladt hans arme og hænder, og at han har mistet evnen til at spise fast føde, så måltider i mange måneder er kommet gennem en tynd plastikslange, 'flydende og uden smag', som det formuleres. Hænderne svigter, og han er ved at lære at skrive med sine øjne.

Troels Kløvedal virker dog til at være ved godt mod, imens han på sin firelængede gård i Gravlev udlever sin ungdomsdrøm at blive zoolog ved at betragte områdets dyreliv.

I interviewet bliver han spurgt til, hvordan hans råd til nutidens unge vil lyde. Her lyder svaret på mailen.

- Jeg skal ikke råde ungdommen, men jeg har sagt til alle mine børn, at de skal gå efter, hvad der interesserer dem. Ikke efter en karriere eller penge. Man kan fint blive mæt af havregrød. Det har de også gjort, og de er lykkelige, velfungerende mennesker. Jeg har også sagt til dem, at de skal gå efter dem, der søger sandheden, men at de skal være på vagt over for dem, der siger, at de har fundet den. Man kan vel sin Sokrates.

Troels Kløvedals sidste bog blev en storsællert. Foto: PR

5. december sidste udgav den 75-årige globetrotter sit seneste værk, sit såkaldte livstestamente, 'Alle mine morgener på jorden', der er udgivet på Gyldendal, og det er ikke gået ubemærket hen. Bogen er en supersællert.

Fra sin gård i Ebeltoft fastslog Troels Kløvedal i den forbindelse over for Ekstra Bladet, at han selv kan se tilbage på sine år på kloden med en god følelse i maven.

'Heldigvis har jeg levet hele livet ud fra et citat af digteren Thøger Larsen: 'På kanten af en blå violrand aner døgnfluen det evige'. Heldigvis lever og nyder alle mine børn også livet i fulde drag uden at løbe som vanvittige', skrev Troels Kløvedal.