Sygdom tvinger Britt Bendixen til farvel

Den legendariske dommer skal gennem en større operation og kan derfor ikke sidde i dommerpanelet under efterårets 'Vild med dans'

Sæson efter sæson har Britt Bendixen med sit skarpe blik, og sin mindst lige så skarpe tunge, givet sit besyv med, når en række kendte danskere har kastet sig ind i 'Vild med dans'.

Men når programmet til efteråret løber over skærmen for 16. gang, bliver det uden den dobbelt-bebrillede dommer i panelet.

Den 77-årige dansedommer skal gennem en større operation og har derfor netop meldt afbud til det populære tv-program, hun har deltaget i 15 sæsoner. Det oplyser tv2.dk.

- Jeg kan desværre ikke være med i 'Vild med dans', fordi jeg skal have lavet en bypassoperation, siger Britt Bendixen til tv2.dk.

Hun ønsker ikke at gå yderligere i detaljer med sin sygdom, men tilføjer alligevel:

- Jeg vidste ikke, at der var noget galt med mit hjerte, da jeg sagde ja til endnu en sæson. For så havde jeg ikke sagt ja. Det er blevet opdaget inden for den seneste tid, siger hun.

Se også: Chok: 'Vild med dans'-stjerne siger snart stop

Allerede tidligere i år fortalte Britt Bendixen til Ekstra Bladet, at hun havde planer om at stoppe - bare ikke endnu.

- Jeg vil gerne en enkelt gang mere, men så er det også ved at være på tide, at jeg siger stop, så jeg tager én sæson mere. Nu er jeg jo 77 år, og selvom jeg er i topform, så siger alderen jo noget andet, så måske det er på tide, at der kommer nogle nye og friske ansigter til, sagde hun.

Ifølge TV2 er det endnu ikke besluttet, hvem der skal overtage Bendixens plads ved siden af Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm og Jens Werner i domemrpanelet.

Se også: Bjerrehuus i 'Vild med dans'

Britt Bendixen har tænkt sig at følge årets dansepar nøje fra sidelinjen, mens hun kommer sig oven på sin operation. Her kan hun blandt andet se Mikkel Kessler, Michael Maze, Neel Rønholt og iværksætter Birgit Aaby på dansegulvet.