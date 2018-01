Sygdomsramt: Sådan vil Renée bekæmpe smerterne

Thomas Helmigs kone, Renée Toft Simonsen, har tidligere fortalt åbent om sin slidgigt, og de problemer der opstår, når man lider af sygdommen.



I 2014 fortalte Renée Toft Simonsen om sin slidgigt i et interview med Billed-Bladet.

- Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at min krop kan mange år endnu - men jeg har slidgigt, fortalte hun til bladet.

I interviewet kom den tidligere model ind på, at hun allerede har fået et 'knæk' i sin lillefinger.

- Det er det eneste, man kan se endnu. Det skræmmer ikke, men det irriterer mig, sagde hun til Billed-Bladet

Ny diæt kan mindske smerter

Nu er hun begyndt på en ny diæt, der måske kan hjælpe på hendes smerter. Det skriver hun på sin Instagramprofil.

- Thaisuppe og første dag med anti inflammatorisk kost. Vi får se, om den gør underværker, skriver forfatteren på sin profil.

Hun har nemlig købt en ny bog af Louise Bruun, som hun selv skriver, at hun vil følge slavisk for at se, om det gør en forskel for hendes slidgigt.

Renée er meget spændt på, om den nye diæt kommer til at gøre en forskel. Foto: Benjamin Kürstein

Håber på forskel

Under et andet billede skriver hun, at det smager fantastisk, og at hun er meget spændt på, om det virker.

- Jeg har slidgigt og glæder mig så meget til at se om det gør en forskel, skriver hun under endnu et madbillede.

Modellen har i hvert fald tænkt sig at følge diæten i 21 dage for at se, om det kan hjælpe på den slidgigt, hun har levet med i mere end tre år.

Renée har tidligere udtalt at slidgigten har påvirket hendes lillefinger. Foto: Claus Bonnerup

