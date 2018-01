Synnøves chef: Hun var en ener

Det, der begyndte som et professionelt forhold mellem journalist og forfatter Synnøve Søe og chefredaktør på digitalmediet Point of View International, Annegrethe Rasmussen, endte med at blive et personligt venskab.

Det fortæller en rystet Annegrethe Rasmussen mandag aften til Ekstra Bladet fra sit hjem i Washington, efter at hun har fået beskeden om, at Synnøve Søe tidligere mandag blev fundet død i sit hjem i Aarhus.

Og selv om de kun nåede at kende hinanden sådan rigtigt i godt to år, så vidner næsten 100 mails og en mængde messenger-samtaler mellem de to om, at det var andet end arbejdsforhold, som de to brugte tid på hinanden på.

Så sent som søndag ved middagstid (dansk tid) havde Annegrethe Rasmussen den sidste dialog med Synnøve Søe, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Annegrethe Rasmussen fortæller, at de to havde et frugtbart samarbejde.

- Hun er nok den mest passionerede skribent, jeg nogensinde har mødt. Hun var kompromisløs og meget besværlig. Bølgerne gik virkelig højt, og på den måde levede hun op til myten som kunstner, siger Annegrethe Rasmussen til Ekstra Bladet.

Flere end 100.000 læste de sidste to tekster

- Nogle af hendes tekster havde hun brugt 50-60 timer på, fortalte hun mig. Hun var optaget af, at hver eneste linje skulle stå korrekt, siger Annegrethe Rasmussen, som havde til opgave at redigere teksterne.

Annegrethe Rasmussen har en fortid som udenrigskorrespondent i USA for Information, inden hun indledte samarbejdet med Synnøve Søe i begyndelsen af 2016. Foto: POV

De sidste to tekster, som Synnøve Søe nåede at skrive for POV blev ifølge Annegrethe Rasmussen kæmpe succeser. De blev læst af flere end 100.000.

- Det er ikke mange skribenter, der arbejdede som Synnøve Søe. Jeg har været redaktør i mange år, og det er ikke mange, der bruger så meget tid og går så meget i dybden med sine tekster som hende, siger Annegrethe Rasmussen videre.

Talte sammen søndag

En del af den tid, som Annegrethe Rasmussen og Synnøve Søe brugte handlede derfor om et problem, som Synnøve Søe havde, der kom til at fylde mere og mere hos hende.

- Det er ikke nogen hemmelighed for mig, at hun havde det dårligt. Hun gennemgik en operation i sin arm og albue i efteråret sidste år, som ikke gik særlig godt. Det har hun også skrevet om i sine tekster. Hun brækkede sin højre hånd. Og var smadret i næsten et år. Hun blev opereret tre gange og skulle opereres igen. Hun havde ondt af sig selv, siger Annegrethe Rasmussen til Ekstra Bladet.

- Synnøve skrev til mig, at lægerne havde fortalt hende, at hun ikke ville kunne bruge sin arm de næste to år. Søndag skrev hun til mig, at hun ikke var i stand til at leve ordentligt, hvis hun ikke kunne skrive. Hun skrev, at alting ligesom var forbi, siger Annegrethe Rasmussen.

Hvor alvorligt tog du den melding?

- Jeg tænkte ikke videre over det. Hun var en meget dramatisk person i alt, hvad hun foretog sig. Jeg foreslog hende, at hun skulle bruge en diktafon til at skrive. Til det svarede hun, at det kunne hun ikke. Hun skulle kunne mærke keyboardet og tastaturet.

Mødte multihandicappet dreng

Ifølge Annegrethe Rasmussen kan man lære meget om Synnøve Søe ved at læse hendes tekster. Selv kom Synnøve Søes klumme 'Kong Emil' til at stå stærkt i Annegrethe Rasmussens erindring.

Den handlede om Synnøve Søes indlæggelse, hvor hun fortæller, at hun var ved at miste modet og havde ondt af sig selv.

- Men så mødte hun en familie med et multihandicappet barn, hvor moren var dødsdømt af kræft. Det blev sat i perspektiv. Det var typisk for hende, forklarer Annegrethe Rasmussen.

Synnøve Søe levede gennem sine tekster, forklarer Annegrethe Rasmussen. Og mindet om hende kommer til at stå stærkt, forklarer hun.

- Jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der har haft et professionelt forhold til Synnøve Søe, som ikke også havde et personligt forhold til hende. Det smeltede sammen. Når man havde Synnøve på sin redaktion, fik man hele pakken.

- Hun var noget helt særligt. En ener.

To tekster var noget særligt

Ifølge Annegrethe Rasmussen er to af Synnøve Søes stærkeste tekster 'Kong Emil' om en multihandicappet dreng. Og essayet 'Hej, må jeg lige betro jer noget?' om hendes egen hospitalsindlæggelse, hvor hun mødte nogen, der havde det meget værre end hende selv.

En helt særlig passage i essayet tænker Annegrethe Rasmussen nu meget over, fortæller hun.

- Det er afslutningen på essayet, hvor hun skriver 'Jeg har skammet mig i flere dage og har været så ked af det, og det var sådan set bare dét, jeg gerne ville betro jer. Vil I ikke nok sende kærlige tanker til den mor og hendes mand og vil I ikke nok sende al den kærlighed I har til den unge dreng?'