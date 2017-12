Szhirley raser efter sin fars pludselige død: - Lortelæger!

Den danske sangerinde og skuespiller Szhirley mistede i slutningen af november sin far efter hvad, der skulle have været en normal operation. Dengang skrev hun følgende på Instagram, men ville ikke oplyse nærmere om årsagen:

'Fredag aften måtte min fars krop efter at have kæmpet for at bevare livet, give slip på hans sjæl. Dét, der skulle have været et forholdsvis simpelt indgreb, fik fatale følger, og han lyser nu ned på os, som den klareste stjerne på himlen'.

Men nu er hun klar til at fortælle om det.

I et indslag i 'Jokerens juleFREAKSHOW' åbner Jokerens 41-årige ekskæreste nu op for, hvordan faderen pludselig døde i Mexico City langt fra Szhirley selv.

- De er kommet til at dræbe ham, siger hun således i indslaget, du kan se i videoen i toppen af artiklen.

Herunder kan du se det fulde afsnit af Jokerens Facebook-talkshow, Jokerens Freakshow.