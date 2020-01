Taber retssag efter 'Løvens Hule'

I det seneste afsnit af 'Løvens Hule', der rullede over skærmen torsdag aften på DR1, investerede Jacob Risgaard 250.000 kroner for 30 procent af Mette Neerup Mariagers virksomhed, That's Mine.

På den måde er han dermed ligeværdig med Mettes eksisterende investor, Jesper Holst Schmidt, der også ejer 30 procent af virksomheden, mens Mette selv således ejer 40 procent.

Glæden var stor hos Mette, da hun indgik det nye samarbejde, men sidenhen har alt ikke set lyst ud for virksomheden That's Mine. 15. januar tabte Mette nemlig en retssag om krænkelse af virksomhedens design.

Thats' Mine har eksisteret siden 2015, og i 2017 blev virksomhedens legemadrasser udfordret af et lignende designprodukt på markedet.

Produkterne ligner til forveksling hinanden, og dette blev dermed starten på en krænkelsessag i Sø-og Handelsretten, da Mette lagde sag an mod den konkurrerende virksomhed.

Mette havde blandt andet taget sin datter med for at demonstrere sine produkter. Foto: DR

Desværre for Mette har hun altså nu tabt retssagen, og det er bestemt noget, der frustrerer hende. Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, det er døduretfærdigt. Jeg har lavet et design, der ikke fandtes, og ud af det blå kommer der pludselig efterfølgende noget, der ligner det fuldstændig. På virksomhedens sociale medier har de endda billeder af min datter på min madras, og det bruger de til at promovere deres produkter, fortæller Mette Neerup Mariager.

- Udfaldet er en dræber for mig og gør mig ked af det. Selvom jeg ikke ved, om det får nogle konsekvenser endnu, da det jo er helt nyt, så har det i hvert fald kostet en masse penge og tid.

Nu ser Mette fremad.

- Jeg har bare brug for at komme videre. Vi overvejer dog at anke, fordi det er så åndssvagt, at vi har tabt. Men det kan være noget som en lille syning, der har gjort det. Heldigvis har jeg fået vist mine madrasser for en masse mennesker i tv nu. Nogen troede jo, at det var mig, der havde kopieret den anden virksomhed, og det var jo ikke fedt, fortsætter hun og tilføjer:

- Nu har jeg Jacob og Jesper i ryggen, så skulle det ske igen, er vi langt mere gearet. Nu glæder jeg mig bare til, hvad fremtiden byder for That's Mine.

Mette Neerup Mariager og Jacob Risgaard er begge glade for det nye samarbejde. Foto: DR

Jacob: Ingen ubehagelig overraskelse

Når 'Løvens Hule' ruller over skærmen, er det ikke meget, løverne kan nå at få at vide om virksomhederne, de byder ind på, i den korte pitch.

Jacob Risgaard fortæller dog, at han godt vidste, at Mette og That's Mine havde en retssag kørende, inden han investerede 250.000 kroner og blev medejer.

- Vi har kun 45-60 minutter til at komme ind på virksomheden i programmet, så derfor er det svært at komme ind på alle forhold, men til gengæld har vi noget tid efterfølgende til at finde ud af, om de ting, folk har sagt, stemmer. Vi har et skema, vi sender ud med 50 spørgsmål til virksomhederne, og her fortalte Mette med det samme, at hun havde sagen kørende, forklarer Jacob Risgaard og fortsætter:

- Så kan jeg vælge at trække mig eller ej. Og hvis man som løve trækker sig, kommer pitchet slet ikke med i programmet. Så det man ser i tv, bliver der reelt skrevet under på efterfølgende. Jeg valgte altså ikke at trække mig på grund af retssagen. Jeg spurgte ind til det, men jeg så det ikke som en hindring for et samarbejde. Mette er virkelig sej!

Det havde dog formentlig været anderledes, hvis ikke Mette selv havde fortalt om sagen.

- Men havde hun holdt det hemmeligt, at hun kørte en retssag, så havde jeg trukket følehornene til mig. For så var jeg blevet bekymret i forhold til, at der ikke blev spillet med åbne kort, siger Jacob Risgaard.

Jacob var særligt begejstret for Mettes ammepude, da denne særligt er god til tvillinger, og han selv er tvillingefar. Foto: DR

Jacob fortæller også, at de lige nu overvejer at anke sagen, da de føler sig uretfærdigt behandlet, men ellers ser han lyst på fremtiden.

- Vi vil bare kigge fremad. Der er ikke nogen, der kommer foran ved at kopiere andre. Alle de sjove ting, vi finder på, det kopierer andre også. Sådan er det, men så finder vi da bare på noget nyt, lyder det fra ham.

