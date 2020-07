Taber stort millionbeløb: - Vi er totalt på røven

Omsætningen i selskabet Glad Grammofon, der står bag orkesteret Danser med Drenge, styrtdykkede i andet kvartal i 2020 med 85 procent, svarende til 2,5 millioner kroner i forhold til samme periode i 2019.

Det sker som konsekvens af coronakrisen, oplyser selskabets direktør, Klaus Kjellerup, der er en del af Danser med Drenge.

- Det er det første negative kvartal, vi har haft i selskabets 17-årige historie. Det skyldes, at vi måtte flytte årets 15 forårskoncerter på grund af regeringens forsamlingsforbud under corona-udbruddet i foråret, siger han i en pressemeddelelse.

- Disse koncerter flyttede vi til efteråret i tiltro til, at regeringen ville fjerne coronareglerne i vores branche igen, når epidemien var stilnet af. Det har man imidlertid ikke gjort endnu, så lige nu står både vi og vort publikum samt resten af koncertbranchen i en tilstand af stor usikkerhed, lyder det videre fra Klaus Kjellerup.

Her ses forsanger Rie Rasmussen og sangskriver Klaus Kjellerup på Smukfest. Foto: Liv Høybye

Se også: Kendte i sorg: - Det gør mig ondt

Kan ikke spille

Klaus Kjellerup oplyser, at ingen af de spillesteder, Danser med Drenge optræder på, kan gennemføre koncerter med overskud med de regler om afstand og siddepladser, som er lagt frem af myndighederne på nuværende tidspunkt.

- Break-even ved en spillestedskoncert ligger typisk mellem 400 og 500 publikummer, men afstandsreglerne betyder, at mindre spillesteder med plads til 700 gæster højst må lukke 130 gæster ind - så reglerne vil generere massive underskud på spillestederne, når de åbner igen i september, siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Indtil der er afklaring om corona-reglerne, er der risiko for, at vi og vores branchekolleger endnu engang må aflyse eller flytte koncerter, der er i salg - til stor gene for branchen og for vort tålmodige publikum, der for manges vedkommende købte deres billetter allerede sidste vinter, siger Kjellerup.

Klaus Kjellerup er godt og grundigt træt af, at hans selskab er i underskud som konsekvens af coronakrisen. Foto: Tariq Mikkel Khan

'På røven'

Til Ekstra Bladet fortæller Klaus Kjellerup, at han er godt træt af situationen.

- Personligt er jeg både rasende og fortvivlet over det, men hvad kan vi gøre? Man er magtesløs, siger han.

Danser med Drenge er levebrød for seks musikere. Desuden har bandet fem freelance ansatte praktiske og tekniske medarbejdere. Musikerne har ifølge Klaus Kjellerup modtaget lønkompensation, der dog kun dækker en lille brøkdel af de udeblevne indtægter, som de skulle have levet af resten af året, mens Glad Grammofon ikke selv har fået kompensation.

- Koncertbranchen er en sæsonbranche. Vi har to kvartaler, hvor vi indtjener penge for hele året: 2. kvartal (foråret) og 3. kvartal (sommeren). Indtægterne fra koncerterne i 2. kvartal var det, musikerne skulle have levet af resten af året. Og indtægterne fra koncerterne om sommeren, som også er aflyst, var dem, de skulle have levet af i starten af 2021. Sådan fungerer det hos os. Når myndighederne så laver regler, der forbyder koncerter, så er vi mildt sagt totalt på røven, og det gælder ikke kun os - det gælder hele koncertbranchen, siger han videre.

Ikke nok med, at indtægterne falder, så savner de også at spille for publikum, fortæller Klaus Kjellerup.

- Det er naturligvis ikke kun på grund af de udeblevne indtægter, at situationen er utålelig. Hele bandet savner at være ude blandt vores publikum, fordi vi har haft så mange sindssygt gode oplevelser med publikum ved koncerterne - de har været en lang og vidunderlig fest igennem to årtier.

Se også: Ikonisk restauratør er død