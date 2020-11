Tabte kampen for kærligheden: Dansk tv-par går fra hinanden

I august 2018 stod Kasper Madvig Klausen, der blandt andet er kendt fra 'Paradise Hotel', frem og fortalte, at han havde fundet kærligheden.

Hans udkårne var Michelle Vind Koldkur, som han mødte i realityprogrammet 'Ex on the Beach', hvor de begge deltog samme år.

Parret flyttede efterfølgende sammen, og kærligheden blomstrede mellem de to realitydeltagere - i hvert fald indtil for nylig. Her fortalte Michelle Vind Koldkur i et ærligt opslag på Instagram, at parret havde problemer og kæmpede for forholdet.

'Kasper og jeg har valgt at tage lidt tid fra hinanden for at prøve at genfinde kærligheden, vi har lige nu svært ved at se, hvordan vi skal få en fremtid sammen, da vores fremtidsplaner er så forskellige. Men vi giver ikke bare op, vi vil kæmpe for at få det til at fungere,' skrev hun i starten af oktober.

Stor krise i forholdet: - Det er ikke flovt

Nu har parret tabt kampen for kærligheden. Både Michelle Vind Koldkur og Kasper Madvig Klausen skriver på Instagram, at forholdet er slut.

'Vi har valgt at slå op og flytter fra hinanden,' starter førstnævnte et opslag på sin private profil, som Ekstra Bladet har fået lov til at bringe.

I opslaget skriver hun desuden, at hun altid har været åben om sit liv og også kommer til at åbne op om bruddet på et senere tidspunkt, når hun er klar. Men lige nu vil hun gerne have, at folk stopper med at spørge om forholdet.

'Vi er voksne mennesker. Vi ved, hvad der er bedst for os. Kasper og jeg elsker hinanden meget højt, men nogle gange er det ikke nok,' skriver hun også på Instagram.

I en story bekræfter Kasper Madvig Klausen også bruddet. Her skriver han desuden, at han muligvis gerne vil svare på spørgsmål, men at det først bliver, når han er kommet på den anden side af det hele.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Michelle Vind Koldkur, der ikke ønsker at uddybe bruddet yderligere. Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Kasper Madvig Klausen.

Tv-kendis helt knust: - Der var ingen anden udvej