Tæsk og mobning førte til hovedrolle

I dag fremstår Julie Zangenberg som en selvsikker kvinde, der har godt gang i karrieren. Både som skuespiller og som businesswoman.

Men sådan har 31-årige Zangenbergs liv langt fra altid været.

Hendes barndom var en særdeles barsk en af slagsen med ond mobning og voldelige overfald af jævnaldrende børn fra hendes skole.

Se også: Glad Zangenberg: Har vundet i lotteriet

Da hun var 12 år, blev det en dag så alvorligt, at hun endte på skadestuen, fordi seks børn havde rottet sig sammen mod hende og overfaldt hende på modbydeligste vis.

Den uhyggelige oplevelse blev dog også startskuddet på hendes skuespillerkarriere. Det fortæller hun om i Radio4-programmet 'Det sidste måltid'.

- Jeg gik på en skole, der var ret hård. Så hård, at jeg fik tæsk, siger Julie Zangeberg i programmet og fortæller, at de andre børn blandt andet hev en dør ind over hendes fod, så hendes tånegl blev revet af.

En meget ung udgave af Julie Zangenberg, der scorede rollen som 'Klatretøsen' Ida. Foto: Finn Frandsen

På sygehuset møder hun en sygeplejerske, der er med til at ændrer alt i hendes liv.

- Hun spørger mig, hvad det er, jeg kan lide allermest i den her verden, og hvad jeg gerne vil være. Der siger jeg til hende, at jeg gerne vil være cirkusprinsesse og businesswoman, fortæller Julie Zangenberg og griner selv af den besynderlige karriere-kombination, som det faktisk er lykkedes hende at opnå.

Se også: Julie Zangenberg: Så mange børn vil jeg have

Sygeplejersken kender en dame, der laver film, som hun opfordrer Julie Zangenberg til at skrive til.

Den 12-årige piger forfatter et brev til damen i håb om at blive statist i en film. Hun arrangerer selv, transport til filmstudiet i Avedøre og tager til prøvefilmning.

Hvad Julie Zangenberg ikke har forstået er, at hun faktisk er til casting på hovedrollen til en biograffilm - altså på 'Klatretøsen'.

- Det er ikke for mig, var hendes reaktion, da damen fortalte hende det. For hovedroller og skuespillere var sådan nogen som Julia Roberts, mente Zangenberg.

Ikke desto mindre ville damen og resten af holdet bag filmen have Julie Zangenberg til at spille rollen som klatretøsen, og de måtte ringe hjem og bede hendes forældre om at hjælpe dem med at overtale deres datter til at sige ja til rollen.

Det lykkedes som bekendt.

Se også: Zangenberg: - Jeg skulle ikke være sexet

Julie Zangenberg er aldrig blevet uddannet skuespiller, men har siden haft adskillige film-, tv- og teaterroller.

I dag bruger hun meget af sin tid på sit eget tøjbrand Cozy by JZ, og kan i øvrigt også kalde sig kogebogsforfatter.

Privat danner hun par med Michelin-kokken Andreas Bagh.