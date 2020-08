Tæt på at skride fra tv-program

21-årige Lea Othmar har deltaget i 'Paradise Hotel' og 'Paradise Kollektivet', så man skulle tro, hun efterhånden var vant til at lave tv.

Men det nye tv-format 'Singletown', hvor hun deltager med næsten-kæresten Sami Hansen, har alligevel været så hårdt at lave, at hun allerede få dage inde i optagelserne har været ved at tage sit tøj og gå.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende i den ene af de to lejligheder, som deltagerne skal bo i under projektet, hvor kærester tilbringer sommeren hver for sig som singler for at teste kærligheden til hinanden.

- Jeg synes, der er meget drama herinde, det må jeg sige, og jeg kan ikke bare slippe væk. Jeg troede, det var ligesom 'Paradise Kollektivet', hvor jeg kunne gå undervejs, hvis det blev for meget, men det er det ikke. Det er hårdt, og jeg har været ved at gå et par gange, siger Lea Othmar til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Jeg er lidt dramatisk anlagt, så hvis der er noget, der ikke lige går min vej, tænker jeg straks 'nu går jeg', men jeg er her altså stadigvæk.

- Hvor tæt har du været på at pakke dit tøj og smutte?

- Jeg har været ret tæt på, vil jeg sige.

Den 21-årige eks-paradiso hævder at have været tæt på at forlade 'Singletown'. Foto: Janus Nielsen

Det er særligt de andre deltagere i programmet, der har tæret på realityveteranens tålmodighed. Indespærret i en lejlighed får man hurtigt nok, mener hun.

- Jeg er ved at få spat af folk, og nogle gange tænker jeg; 'hvad laver jeg her'. Så på den måde er det en udfordring for mig.

- Hvorfor får du spat af folk?

- Jeg tror bare, der er nogen, man klikker bedre med end andre. Sådan vil det altid være. Man bor tæt op ad hinanden og trigger hinanden, siger Lea Othmar.

Leas partner Sami befinder sig i en tilstødende lejlighed, de må ikke have kontakt under programmet. Foto: Janus Nielsen

Da Ekstra Bladet taler med hende, er hun dog indstillet på at give 'Singletown' en chance, og hun forventer derfor at blive i programmet. Her skal både hun og Sami date andre for at se, om de kan lade sig friste. Lea har en klar holdning til fristelserne, de møder.

- Det er meget underligt, at vi skal date andre, men hvis han finder nogen, der er sødere og bedre end mig, så er det hans eget tab, siger hun.

Hvordan det går Sami og Lea i 'Singletown' kan ses til efteråret på streamingtjenesten Dplay.