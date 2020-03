Tager afstand fra kontroversiel reklame

- Jeg ville aldrig selv gøre det. Aldrig nogensinde, siger Julia Sofia Aastrup om sugardating, som visse realitystjerner er begyndt at reklamere for

Meget problematisk.

Sådan lød dommen fra Camilla Stemann Jensen, der er ekspert i sociale medier, da Ekstra Bladet onsdag kunne fortælle, at realitystjerner som Lenny Pihl og søskendeparret Fie og Boris Laursen er begyndt at reklamere for sugardating på deres sociale medier.

I sin Instagram-story skriver Fie Laursen blandt andet:

'Leder du efter en hot flirt? Og luksus, så swipe op her.'

Og fortsætter:

'Er du til sugardating? Opret dig nu og få 30 dages gratis premium medlemskab'.

Hvad er sugardating? Et forhold, hvor den ene part giver den anden part gaver til gengæld for samvær, intimitet og sex.

Ødelægger det for resten

Betalte annoncer som disse har fået flere til at rase mod influencers på de sociale medier, og da Ekstra Bladet møder YouTuberen Julia Sofia Aastrup til pressemødet forud for den nye sæson af 'Over Atlanten', tager hun kraftigt afstand fra kollegernes nyeste påfund.

- Man har nogle etiske retningslinjer og en mavefornemmelse, man bør følge. Jeg kan ikke udtale mig om, hvordan det føles for hende (Fie Laursen, red.) at lave de her ting, men jeg ville aldrig selv gøre det. Aldrig nogensinde, siger Julia Sofia.

Hun understreger særligt to ting: For det første har hun ikke noget personligt imod Fie Laursen. For det andet er det langt fra størstedelen af influencers herhjemme, der er som hende.

- Det er desværre få eksempler, der gør, at man får det indtryk. Langt størstedelen af danske influencers tænker sig om i forhold til, hvordan de ønsker at brande sig selv, og hvilket indtryk de gerne vil efterlade hos det unge publikum, de nu engang har, siger Julia Sofia.

Foto: Screendump Instagram

Det er ikke, fordi hun mangler tilbud. Ifølge Julia Sofia får hun de samme tilbud om at reklamere for ting, hun ikke etisk kan stå inde for.

- Jeg får dem jo også. Jeg får dem i min DM (direkte beskeder, red.) og i min mail-inbox på samme måde, som de andre gør. Men man skal kunne se sig selv i øjnene, når dagen er omme. Mine følgere er nu engang så unge, at jeg føler et ansvar for at være en form for storesøster for dem. Jeg ville aldrig promovere de her ting til min lillesøster, så hvorfor skulle jeg gøre det til dem, der følger mig, spørger hun.

- Føler du, at det smitter af på dig, når de her ting opstår, fordi I har fællesbetegnelsen 'influencers'?

- Nej, det har jeg aldrig følt, men det kan være, fordi jeg personligt tager så stor afstand fra det. Det har aldrig været en tanke, der har strejfet mig, at folk skulle kunne tro, at det er noget, vi allesammen gør. Jeg synes ikke, man kan skære os alle over én kam, siger hun.

Julia Sofia mener ikke, det er fair, hvis man skærer alle influencers over én kam. Foto: Tariq Mikkel Khan

Annoncerne for sugardating har bragt sindene i kog på de sociale medier.

'Fie, dit fjols. Det er lige før, at det er hendes top fem over latterlige påfund', skriver en.

'Måske er det ikke det bedste at reklamere for sine plastikoperationer, men at reklamere for sugardating er da lige så hul i hovedet. Hvad man ikke gør for lidt mønt', skriver en anden.

Fie Laursen har ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.