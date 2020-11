Tager et stort skridt med kæresten

I februar i år stod stod en glad Sarah Grünwald frem og fortalte, at hun havde fundet kærligheden på ny efter sin skilsmisse fra dj'en Rasmus Backhaus, og at hun var blevet kæreste med musikeren Benjamin Kaniewski.

Siden er det gået så godt med deres forhold, at de nu har besluttet sig for at flytte sammen, og Sarah Grünwald flytter derfor fra Valby, hvor hun de seneste måneder har boet sammen med sin søn, Luis, for at rykke tættere på indre by sammen men Kaniewski.

Det bekræfter hun over for Se og Hør.

- Jeg rykker tilbage til byen. Og det bliver nok Christianshavn eller deromkring. Vi elsker begge to det område, siger hun til ugebladet.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Sarah Grünewald ind til den glædelige nyhed, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra hende.

Stor sorg

Torsdag gik den garvede 'Vild med dans'-værtinde til tasterne på sin Instagram-profil og forklarede, at hun den seneste måned har gennemgået en stor sorg.

10. november mistede hun nemlig sin bror, Kai, til kræft.

- Det var ret overvældende for mig - også at dele med jer, at Kai, min storebror, ikke er her længere, sagde hun i den forbindelse i en story på sin Instagram-profil og fortsatte:

- Kai døde af kræft, og for en måned siden fløj min lillebror og jeg ned til ham uden for Düsseldorf og kyssede ham farvel. Han blev faktisk begravet i dag, så jeg har tændt et lille lys for ham.

Her ses Sarah Grünewald med kæresten, Benjamin Kaniewski. Foto: Anthon Unger

Ville bare være Sarah

I storyen fortalte Sarah Grünewald, at hun helt bevidst ikke havde delt nyheden om dødsfaldet med offentligheden før nu, 'fordi hun bare havde brug for at gå på arbejde og være Sarah', uden at alt for mange kendte til brorens død.

- Det kender I sikkert godt, når man ikke har det vildt godt. Når der kommer en og lægger en hånd på en, så kan man nogle gange godt blive meget ked af det, og jeg tror egentlig bare, at jeg havde brug for at gå på arbejde og være professionel, lød det fra værtinden.

- Når det er sagt, så er det også bare en privat ting, der involverer rigtig mange mennesker, der er rigtige kede af det lige nu, for han var så vidunderligt et menneske, siger hun og sender endnu en tak til følgerne.

Fredag aften er Sarah Grünewald igen tilbage på arbejde, når TV2 sender 'Vild med dans'. TV2 oplyser, at det i den forbindelse ikke bliver muligt at få interview med Sarah Grünewald.

