Tager pause fra mænd: - Mit kærlighedsliv er så trist

Jenna Bagge har lagt datingen på hylden for en stund, men håber stadig på at finde den rigtige

I februar sidste år kunne 'Vild med dans'-stjernen Jenna Bagge dele den glædelige nyhed med sine venner og sin familie, at hun var blevet forlovet.

Men lykken var kort, for i starten af 2020 fortalte Jenna Bagge, at brylluppet med hendes daværende kæreste, Benjamin Blume, var blevet droppet, og at hun nu var single.

- Jeg har det efter omstændighederne godt, men det er da ikke nemt. Da vi begyndte at tale om vores fremtid, gik det op for os, at vi ikke ville det samme, så det kunne ikke være anderledes, sagde Jenna Bagge i forbindelse med bruddet til Ekstra Bladet.

Og nu - et par måneder efter - er den 31-årige danser fortsat single, selvom hun har datet lidt siden bruddet.

- Mit kærlighedsliv er meget trist. Jeg havde en, men det fungerede ikke, så nu er det status quo. Jeg bor stadig alene i Sydhavnen. Jeg er ikke lige datingtypen, og lige nu er jeg på et stadie, hvor jeg synes, at mænd er lidt irriterende. Så lige for nu hader jeg alle mænd. Undtagen min dansepartner (Albert Rosin Harson, red.), siger hun med et grin.

Jenna Bagge er især kendt fra 'Vild med dans', hvor hun sidste år dansede med kokken Umut Sakarya. Foto: Mogens Flindt

'Skal være rigtig sød'

Jenna Bagge har dog slet ikke givet op på kærligheden og tror derfor stadig på, at den rette for hende venter derude.

Hendes kommende udkårne har dog et par kriterier, han skal leve op til.

- Han skal være rigtig sød og være lidt smilende og have søde øjne. Og så skal han behandle mig ordentligt, siger hun med et grin.

Den 31-årige danser fortæller, at hun er kommet sig godt over bruddet fra sin tidligere forlovede, men at det til tider har været hårdt at være alene i forbindelse med coronakrisen.

- Vi var jo enige om, at det ikke skulle være os, siger hun og tilføjer:

- Men jeg har siddet meget alene i coronatiden, og der er jeg kommet til at tænke, om det er mig, der er gal på den. Det var ikke den rigtige, jeg datede nu her efter bruddet, så nu håber jeg, at det var det, og at jeg snart finder den rette for mig.

- Er der ikke nogle søde mænd, der skriver til dig, når de ser dig på fjernsynet i 'Vild med dans'?

- Ofte er det ikke folk, der lige er i min aldersgruppe. Det er da dejligt, at der er nogen, der synes, at jeg er sød og gør det godt. Men de er lidt ældre, dem der ser 'Vild med dans'. Så det kunne være rart, hvis det var en på min egen alder, siger hun med et grin.

Jenna Bagge er lige nu aktuel i 'Til middag hos...' på TV3, og 2. oktober er hun klar til endnu en omgang 'Vild med dans' på TV2.