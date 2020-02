Tager stort skridt i forholdet

I starten af februar fortalte springrytter Rasmine Laudrup, der er datter af Brian og Mette Laudrup, at hun havde fundet kærligheden hos den kendte dressurrytter Catrhine Dufour, og at de to nu kalder sig kærester.

'Jeg blev forelsket i en sjæl. Denne sjæl tilhører Cathrine Dufour. Intet har nogensinde føltes så rigtigt for mig som dette', skrev Rasmine Laudrup i den forbindelse på sin Instagram-profil.

Nu tager parret det næste skridt i deres forhold. Rasmine Laudrup har nemlig valgt at sætte sin lejlighed i Hørsholm til salg, så de to kan flytte sammen hos Cathrine i Roskilde.

'Jeg kommer til at savne den (lejligheden, red.), men som mine forældre altid har sagt: 'Når du finder den rette, ved du det med sikkerhed', og det ved jeg nu,' skriver Rasmine Laudrup på Instagram.

'Så jeg kommer ikke tilbage, og mit liv vil nu være sammen med Cathrine i Roskilde, og jeg kan ikke vente på fremtiden', skriver hun videre.

Parret driver sammen en virksomhed i Roskilde, hvor de træner og sælger heste. Det har de gjort siden 1. januar i år.

Rasmine og Cathrine skal nu starte en fælles fremtid op sammen. Foto: Privat

Rasmine Laudrup har sat lejligheden til salg for 2.295.000 kroner.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Rasmine Laudrup, men uden held.