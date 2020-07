Tager stort skridt i forholdet

Tv-lægen Charlotte Bøving er tindrende glad. Ikke bare er kæresten, Christina Jørgensen, og hendes to døtre på syv og 14 år flyttet ind hos hende i Varde.

Christina Jørgensen, der er uddannet doula (fødselshjælper, red.) er også rykket ind i kærestens lægeklinik, Jugendhuset, i byen.

- Hun har været i gang på klinikken i omkring halvanden uge, hvor hun også udfører afslappende massage og går til hånde med diverse opgaver, siger Charlotte Bøving, der også glædes over, at Christinas to døtre er faldet godt til i de - for dem - nye omgivelser, hvor de snart skal starte i ny skole.

- 'Forleden sagde den mindste glad, 'vi er en familie', og det er vi i den grad, siger Charlotte Bøving, hvis hjem hen over sommeren er blevet fyldt op med trampolin, gynge og andet legetøj.

Charlotte Bøving er glad for, at kæresten er flyttet ind. Foto: Anita Graversen

I august tager parret endnu et stort skridt. Her skal Charlotte Bøving og kæresten nemlig giftes 8. august, efter de måtte udskyde deres planlagte junibryllup grundet coronavirus.

- I hjertet er vi for længst gift, så at rykke datoen betyder ikke så meget, har Charlotte Bøving tidligere fortalt til Ekstra Bladet om udskydelsen af brylluppet.