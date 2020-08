Tager stort skridt i forholdet

Smilene er store hos tv-parret Mathilde Beuschau og Robin Christensen, der henholdsvis er kendt fra 'Årgang 0' og 'Ex on the Beach'.

De to turtelduer har nemlig netop skrevet under på en kontrakt til deres første, fælles lejlighed, som de allerede flytter ind i om et par dage, og dermed flytter de sammen for første gang.

'I disse dage har jeg det rigtig, rigtig godt. Vi har underskrevet papirerne på vores lejlighed, og vi flytter ind i næste uge. Og vi skal hente lille Theo (hundehvalp, red.) i morgen', skriver en glad Mathilde Beuschau på Instagram. Dermed har den 20-årige tv-kendis snart både hund og lejlighed sammen med Robin Christensen.

Parret, der har datet hinanden de sidste måneder, har været meget tilbageholdende med at kalde sig kærester, men har ikke lagt skjul på, at de er meget forelskede og glade for hinanden.

Se også: Holder ferie på Malta: - Lidt foruroligende

- Han har nogle dejligt brune øjne, og så har han en fantastisk god humor, som jeg godt kan lide. Vi klikker meget godt sammen - og gjorde det fra starten. Hans personlighed er bare lige noget for mig, har Mathilde Beuschau tidligere sagt til Ekstra Bladet om forholdet til Robin:

- Der er ikke rigtig kommet titel på endnu, og det er også helt fint. Men han har ikke rigtig forladt min lejlighed, siden vi begyndte at se hinanden. Det har da været skønt. Jeg har ikke været vant til at være så meget sammen med en person på den måde, som jeg har været med ham, fortalte hun videre.

Mathilde Beuschau var med i 'Årgang 0' indtil 2007, hvor hendes familie trak sig fra programmet af personlige årsager. Foto: Privat

Se også: Derfor er vi ikke kærester

Vil ikke kalde sig kærester

De seneste måneder har parret da også stort set brugt hvert vågent øjeblik sammen, og Robin Christensen har været fast inventar i Mathildes hjem i Sluseholmen, hvor hun indtil nu har boet med en ven.

Alligevel er de ikke klar til offentligt at kalde sig kærester.

- Jeg tænker, at når vi ikke føler os pressede til det, så kunne det godt være, har Robin Christensen for nylig sagt til Ekstra Bladet.

Ifølge Robin Christensen bliver de to meget ofte spurgt om, hvorvidt de er kærester, og netop derfor har de endnu ikke sat titel på.

- Vi bliver spurgt virkelig meget om det, og så får man det også bare sådan lidt, at der ikke er grund til at gå dertil. For så gør man jo bare, hvad alle andre vil have. Så det er derfor, der ikke er en titel; fordi det er det, folk forventer.

Mathilde Beuschau og Robin Christensen er meget glade for hinanden, men har ikke travlt med at kalde sig kærester. Foto: Privat

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra parret.