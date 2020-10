Tager stort skridt i forholdet

Smilene er store hjemme hos skuespiller Ditte Ylva, der blandt andet er kendt fra TV3-serien 'Hånd i hånd', for tiden.

Hun og kæresten Jon har nemlig besluttet sig for at flytte sammen.

Det skriver hun på sin Instagram-profil.

Ikke nok med at Jon flytter ind, så tager han også sine to børn fra et tidligere forhold med, og det glæder 43-årige Ditte Ylva sig til.

Slut med at skjule kærligheden

'Vi har besluttet, at vi skal bo sammen!! Jon flytter ind hos mig. Men ikke nok med det; han tager de 2 fineste og smukkeste han har, med sig halvdelen af tiden', skriver hun og fortsætter:

'Jeg brister af trang til at markere og glædes over, at de alle tre skal være en del af mit hjem, mit liv, min hverdag. Nu skal vi bygge om og indrette de næste par måneder, så der bliver klar til dem. Her er ikke så stort, så vi kigger også efter noget nyt', skriver Ylva og understreger, at de drømmer om et nyt hjem på Frederiksberg.

For nylig havde Ditte sin kæreste Jon med på den røde løber for første gang. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ditte Ylva. Hun fortæller, at hun glæder sig meget til, at der kommer lidt mere liv i hendes hjem:

- Jeg er glad, og vi glæder os allesammen, siger hun og understreger, at hun for nu ikke har yderligere kommentarer.

Ditte Ylva stod i juni frem med Jon som par offentligt. Det skete, efter hun havde været single i en længere periode.

Overrasker: Her er min nye kæreste