Takt og tone-ekspert storsviner kendte: Nu går hun i flæsket på danskerne

Ekspert i takt og tone Inge Correll giver gode råd om dannelse i ny podcast. Den tidligere erhvervskvinde er dog ikke selv bleg for at svine andre til

I Berlingskes nye podcastserie 'Emma Gad - for Evigt', der er lavet i anledning af 100 års-jubilæet for Emma Gads bog 'Takt og Tone - Om Omgang med Mennesker', agerer den kendte erhverskvinde og takt og tone-ekspert Inge Correll overdommer for, hvad god og dårlig opførsel er.

I en diskussion om, hvorvidt man skal have respekt for ældre, har Inge Correll en klar holdning.

- Nej. Det synes jeg egentlig ikke. Man skal have respekt for andre mennesker, og hvis folk ikke har respekt for en, så kan man bare lægge låg på, fortæller Inge Correll i programmet.

En dum strigle

Meget tyder dog på, at Inge Correll siger ét, men gør noget andet.

Igennem årene har den 80-årige erhverskvinde sendt flere svinere afsted mod kendte, hvor alt lige fra deres udseende til tøjstil har fået en ordentlig omgang.

Tilbage i 2015 fik Radikale Venstres Zenia Stampe en mail fra Inge Correll, som var træt af af politikerens ageren i et tv-program.

Zenia Stampe er blandt de mange kendte, der har fået Inge Corrells 'kærlighed' at føle. Foto: Joachim Adrian

'Mon du har et spejl hjemme. Se i det. Du har et ganske sødt ansigt, men med den heksefrisure, du optrådte med i aftes, ødelægger du meget for dig selv', skrev Correll til politikeren.

I den forbindelse kontaktede Ekstra Bladet Correll, og her var hun ikke blevet mere velopdragen.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Hun er en dum strigle. Hav en god dag, lød det fra Inge Correll.

Det er ikke kun Zenia Stampe, som har fået Inge Corrells holdning til udseende at føle. Rasmus Jarlov har også fået en mail fra den bestemte dame.

Se opslaget nedenunder

Tidligere på året var Inge Correl efter bloggeren Mascha Vang, som fik en besked fra eksperten.

Her var det ikke udseende og tøjstil, men mere Maschas profession som blogger og influencer, som Inge Correll var godt træt af.

'Skulle du ikke få dig et ordentligt job. Vi er mange - rigtig mange - der er godt trætte af at se og høre om dig og din gyselige provokerende fremtoning', skriver hun og kvitterer med et 'm.v..h Inge Correll' og ordene 'Den ene af mine bøger 'Takt og nye toner' kan både købes og lånes på biblioteket,' skrev Inge Correll til Mascha Vang.

Takt og tone-ekspert i angreb på Mascha Vang: Din fremtoning er gyselig

Se Mascha Vangs opslag nedenunder

Det er mit lod

Selv mener den 80-årige erhvervskvinde, at danskerne har brug for et skud takt og tone, da mange ikke opfører sig ordentligt til hverdag.

- Der er et stort behov for at tage fat i Emma Gads 'Takt og Tone'. Der er mange ting, der stadig er nutidige, især hvordan man omgåes andre mennesker, og hvordan man opfører sig.

- Nu har du været ude med riven efter kendte og politikkere. Er du den rigtige til jobbet?

- Det er jo ikke mig, der skal bedømme det. Jeg har ikke været ude med riven. Jeg har prøvet at give dem nogle gode råd, så de kan blive bedre modtaget af andre mennesker.

- Er det et råd at gå efter folks udseende?

- Det har ligget i alt det, jeg har beskæftiget mig med i mange år. Jeg har også optrådt på tv ved store arrangementer. Det er det lod, jeg har fået på mig, og jeg synes, det er morsomt.

Det har jeg aldrig sagt

- Du kalder Zenia Stampe for en 'strigle' tilbage i 2015. Hvorfor?

- Det har jeg aldrig sagt.

- Hvorfor skriver du overhovedet til politikere om udseendet?

- Jeg har skrevet ti gange så meget positivt til dem, men det er jo morsommere for jer at hive fat i det negative.

- Mener du ikke, det er dårlig opførsel?

- Det vil jeg slet ikke diskutere med dig, lyder det bestemt, men venligt fra Inge Correll.

Tag selv ved lære

Sarah Iben Almbjerg er vært på programmet 'Emma Gad - for Evigt', og hun ser ikke Inge Correl som overdommer, men mener, at den 80-årige er oplagt til et program om takt og tone.

- Inge Correll er vel det tætteste på, man kommer på en Emma Gad. Eller i hvert fald en, der har taget den rolle. Det er jo også for at nå frem til en form for facit. Og der synes vi, hun kunne bruges, men det er jo ikke fordi, hun er overdommer, fortæller Sarah Iben Almbjerg til Ekstra Bladet

Ifølge værten skal programmet mere ses som en diskussion om dannelse end en egentlig guide.

- Hvis man læser Emma Gads bog, bliver der også sagt nogle ting, hvor man kan sætte spørgsmålstegn, om det er god dannelse. Og det, hun sagde om Mascha Vang, er der nok ingen i panelet, der enig i, fortæller værten.

Og måske kan diskussionerne i programmet munde ud i, at eksperten i takt og tone selv kan blive inspireret af panelet.

- Det kan jo også være, at Inge kan lære noget af at være med, lyder det fra Sarah Iben Albjerg.

Berlingske forventer at producere podcasten hver fjerde uge, og panelet udgør udover værten af Berlingske-journalisterne Natalie Ostrynski, Jakob Steen Olsen, og Maise Njor.

