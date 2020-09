Taler med de døde: Gik tur med afdød eks

En ny omgang 'Til middag hos ...' løber over skærmen i denne uge, hvor Katerina Pitzner, Silas Holst, Claire Ross-Brown og André Babikian medvirker.

Mandag aften er det førstnævnte, der inviterer indenfor, og her fortæller hun om en særlig evne, hun har. Hun kan nemlig angiveligt kommunikere med de døde.

- Jeg har altid kommunikeret med andre energier og andre væsener og sådan noget, siger hun og fortæller om en specifik oplevelse med en afdød ekskæreste.

- En dag var jeg ude at gå en tur, og pludselig dukkede han op ... i ånden.

Hun fortæller de andre, at hun så ekskæresten fysisk og bad om et bevis på, at han virkelig var der. Han fortalte hende, at hun senere på turen ville se noget klart gult og lilla.

- Jeg gik videre og havde lidt en samtale med ham, og lige pludselig så jeg noget graffiti på en eltavle i skrigende lilla og gult i et meget signifikant mønster. Han grinede og sagde: 'nå, er det bevis nok?', siger hun og fortæller, at han var ved hendes side på hele turen.

Katerina Pitzner, Silas Holst, Claire Ross-Brown og André Babikian Foto: TV3/Janus Nielsen

Meget overraskende

Til Ekstra Bladet fortæller Katerina Pitzner, at hun nogle gange om året bliver kontaktet af døde personer. Episoden fra mandagens program ligger omkring fem år tilbage i tiden, men forholdet var endnu længere siden.

- Vi var venner efterfølgende. Jeg ved ikke, hvorfor han viste sig, men det er ikke usædvanligt, at afdøde kan vise sig for mig. Nogle gange er det min far, andre gange er det min mormor, og nogle gange er det folk, der har relationer til andre, som jeg er sammen med.

- Men forbindelser er altid kærlige, og det er altid noget positivt. Det kan også være noget sjovt eller en løftet pegefinger, griner hun og fortæller, at den omtalte ekskæreste ikke ville andet end gå en lille hyggetur denne dag.

Katerina Pitzner fortæller, at hun var overrasket over 'besøget', og hun valgte altså at bede ham om et bevis for, at han virkelig var der.

- Da jeg fik det, trak jeg bare på smilebåndet. Men jeg har jo oplevet det så mange gange, så i virkeligheden er det jo fjollet af mig at bede om beviser. Men det var alligevel så overraskende for mig, at han troppede op, for jeg havde ikke lige tænkt på ham eller noget, siger hun.

Silas Holst og Claire Ross-Brown lytter interesseret til historien. Førstnævnte kaldte blandt andet hendes fortælling for 'befriende' og var ikke i tvivl om, at Katerina Pitzner oplevede det, som hun fortalte om. Foto: TV3/Janus Nielsen

Taget godt imod

Det blev taget godt imod af gæsterne, da Katerina Pitzner fortalte om oplevelsen.

- Jeg synes egentlig, at de reagerede meget respektfuldt. Jeg vil ikke forsøge at overbevise nogle om noget som helst, men jeg oplevede egentlig, at folk - uanset om de troede på det eller ej - var respektfulde omkring min oplevelse.

- Hvordan reagerer folk normalt, når du fortæller om disse episoder?

- Det gør jeg ikke normalt. Jeg fortæller det mest til andre, som også oplever det samme eller har lignende oplevelser.

- Hvad tænker du så om, at du nu står frem på tv og fortæller om det?

- Jeg synes, det var sjovt at fortælle om det, for alt er jo energi - om det optræder i skikkelse af en afdød eller på anden vis - og det er interessant at tale om, siger hun.

Du kan se hele afsnittet af 'Til middag hos ...' klokken 19:00 på TV3 og Viaplay.