Taler ud: Derfor gjorde jeg det

Sofie Linde fortæller nu, hvorfor hun valgte at fortælle om sexkrænkelser under Zulu Comedy Galla

Det gik ikke stille for sig, da Sofie Linde onsdag var vært på Zulu Comedy Galla. Her fortalte den 30-årige vært til stor jubel fra publikum ærligt om, at hun som ung var udsat for seksuelle krænkelse på DR af en mand, som hun selv betegner som en stor 'tv-kanon'.

- Jeg har mødt mange mænd, der var pisse-ulækre. Jeg vil ikke ødelægge den gode stemning, så jeg skal nok lade være med at være specifik, sagde hun fra scenen og fortsatte:

- Da jeg var 18 år og startede på DR. Jeg skulle til julefrokost. Havde glædet mig enormt meget. En stor tv-kanon kommer over til mig og siger til mig, at hvis jeg ikke sutter hans pik, så ødelægger han min karriere. Jeg sagde nej. Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig nu. Det gik jo meget godt alligevel, forklarede Sofie Linde til det måbende publikum i salen.

Nu har 'X Factor'-værten dog valgt at tage bladet fra munden. Det sker i et interview med P1 Morgen.

- Min præmis for at sige det, jeg gjorde, var at understrege, at man i virkeligheden godt kan sige nej, og at det hele nok skal gå alligevel. Dengang brugte jeg meget tid på at spekulere over, om jeg havde dummet mig, og om det blev farligt for mig og min karriere, men som voksen er det jo soleklart, at han var en idiot, og at det uanset hvad ikke ville være en pris, der var værd at betale, siger hun blandt andet i interviewet.

Her fortæller hun ligeledes, at hun sidenhen fandt ud af, at det var det helt rigtige at sige nej, fordi det ikke fik nogle negative konsekvenser for hendes karriere, og hun opfordrer derfor også andre til at gøre det samme, hvis de skulle komme i en lignende situation.

I interviewet fortæller Sofie Linde også, at hun har haft flere ubehagelige episoder i sin tid i tv-branchen, men at blowjob-episoden, som hun fortalte om til Zulu Comedy Galla, var den eneste episode, hvor der var tale om en reel trussel, som ikke var pakket ind i eller blev undskyldt som en joke.

Siden afsløringen til Zulu Comedy Galla har flere på de sociale medier spekuleret i, hvorfor Sofie Linde først fortæller om det nu - 12 år efter. I interviewet fortæller hun i den forbindelse, at hun først nu føler sig voksen og moden nok til at kunne håndtere de slag, der kan komme, når man deler så personlig en historie.

Har rank ryg

Torsdag aften satte Sofie Linde også ord på episoden. Det skete på hendes Instagram-profil. Her takkede hun for den store støtte, hun havde fået fra nær og fjern i forbindelse med, at hun har stået frem.

'Jeg sidder her i min sofa med burgerøjne og en overordnet følelse af at være blevet set, hørt og anerkendt - TAK!', skrev hun.

'I går var jeg vært ved årets Zulu Comedy Galla. Jeg holdt en tale, der i store træk handlede om, at der i 2020 stadig ikke er ligeløn og ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark. - At sexisme findes og at man ikke skal være bange for at sige fra! At man SKAL sige fra. Og at det nok skal gå alligevel. Det gjorde det nemlig for mig', skriver hun videre og tilføjer:

'Jeg står med rank ryg - og det gør jeg i høj grad pga. af al den ros og opbakning jeg har fået fra jer og mange af mine kollegaer. Tak. Det betyder enormt meget', skriver hun.

