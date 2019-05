Taler ud om Hugos kokainskandale: - Det har været et mareridt

For nylig kunne Ekstra Bladet afsløre, at den danske sanger Hugo Helmig tilbage i marts blev tilbageholdt af politiet og måtte tilbringe en nat i detentionen, efter han havde gået rundt på gaden i Aarhus kraftigt påvirket af kokain og ude af stand til at tage vare på sig selv.

I den forbindelse bekræftede Hugo Helmigs manager, Jakob Sørensen, over for Ekstra Bladet, at den 20-årige popstjerne de seneste måneder har udviklet et misbrug af kokain, som han er i behandling for, men at han havde fået et tilbagefald.

Siden kokainskandalen har der været tavst fra Hugo Helmigs forældre, den kendte popsanger Thomas Helmig og forfatter Renée Toft Simonsen.

Men nu tager Renée Toft Simonsen bladet fra munden.

Se også: Politiet anmeldt i Hugo Helmigs kokainsag

Det sker i et stort interview med norske VG.

Her fortæller hun, at sønnens misbrug har taget hårdt på hende.

- For et års tid siden blev han afhængig af kokain. Det har været hårdt. Han har selv ønsket behandling, men i marts havde han et tilbagefald, siger hun i interviewet.

- Han er dygtig, og han er hurtigt blevet en stjerne. Han er også en stor stjerne i Tyskland. Karrieren går godt. Tilbagefaldet var et mareridt. Selvom han er flyttet hjemmefra, er det selvfølgelig en bekymring for mig som mor. Når jeg står i dette, kan jeg ikke forstå, at jeg nogensinde har beskæftiget mig med, hvorvidt han spiste økologisk grød eller ikke, da han var lille, siger hun ærligt.

Det var Renée Toft Simonsen selv, der ringede til politiet, da Hugo Helmig fik et tilbagefald. Foto: The Artist

Ville trække stikket

I interviewet fortæller Renée Toft Simonsen, at hun ønskede at sætte en stopper for alle Hugos planer, da han fik et tilbagefald. Det skete nemlig, imens han var i fuld gang med sin turné i forbindelse med albummet 'Juvenile'.

Som konsekvens af episoden aflyste den unge Helmig en koncert i Vejle, men blot få dage efter stod han atter på scenen og fortsatte sin turné som planlagt.

- Jeg synes, han burde gå ind i en proces, hvor han får styr på det, han går og kæmper med. Og det vil han gerne. Men han vil også turné. Han vil ud at spillet. 'Nu har jeg arbejdet i halvandet år på dette album. Jeg har arbejdet meget ferm mod denne turné', sagde han. Der var jeg nødt til at lytte på ham. Var det op til mig, havde jeg valgt noget andet for ham, siger Renée Toft Simonsen og fortsætter:

- Men han er 20 år. Han er flyttet hjemmefra, har hund og bor med sin 23-årige kæreste, der læser til lærer. Og han tjener sine egne penge, så jeg kan heller ikke inddrage hans lommepenge. Jeg kan ikke gøre andet end at sige til ham, at jeg er her. Jeg vil hjælpe dig'.

Se også: Hugo Helmig dumper efter kokainrus

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få et interview med Renée Toft Simonsen i forbindelse med kokainskandalen, men uden held. Heller ikke Hugo Helmig har ønsket at stille op til interview.

Hugo Helmig var hurtigt tilbage på scenen efter kokainskandalen. Her på Gimle i Roskilde. Foto: Henning Hjorth

Politiet undersøges

Forleden kunne Ekstra Bladet afsløre, at kokainsagen nu har medført, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforsker Østjyllands Politi, efter en borger ifølge Ekstra Bladets oplysninger har anmeldt ordensmagten for at have lækket fortrolige oplysninger til Ekstra Bladet, der som det første medie bragte nyheden om Hugo Helmig.

Se også: Hugo Helmig tilbageholdt af politiet i kæmpe kokainrus

Efterforskningschef ved Den Uafhængige Politiklagemyndighed, Niels Raasted, bekræftede i den forbindelse overfor Ekstra Bladet, at en undersøgelse er i gang, men han har ingen yderligere kommentarer.

Det var angiveligt Renée Toft Simonsen selv, der kontaktede politiet, da hendes 20-årige søn var så kraftigt påvirket af kokain, at han ikke kunne tage vare på sig selv sent fredag 8. marts på gaden i Aarhus.

Hugo Helmig aflyste en koncert i Vejle, dagen efter han blev tilbageholdt. Den følgende uge genoptog han dog sin turné i Roskilde.

En noget mindre Hugo Helmig sammen med mor og far. Foto: Hans Bølcho

Sagde undskyld

Kort efter nyheden om tilbagefaldet gik Hugo Helmig til tasterne på de sociale medier, hvor han undskyldte over for sine fans.

'Tusind tak for alt den kærlighed og forståelse, jeg har modtaget de sidste par dage. Jeg er dybt taknemmelig, og glæder mig meget til at komme ud og spille i weekenden. Jeg er ked af mine fejl, men ser fremad, og nu skal det handle om musikken. Vejle - undskyld - vi ses en anden gang. Kh Hugo', skrev han på Instagram.

De seneste år har den unge Helmig haft stor succes. Hans hit 'Please Don't Lie', var det mest spillede nummer på dansk radio i 2017.

Se også: Hugo Helmig chokerer

Den 20-årige popstjerne har desuden netop afsluttet en turné i Tyskland, Østrig og Schweiz.

Til sommer kan han opleves på store festivaler som Roskilde, Smukfest og Jelling..