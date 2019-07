Taler ud om skilsmissen: Toget var kørt

Det er efterhånden rigtig mange år siden, at skuespilleren Ditte Gråbøl blev skilt fra sin første mand, filminstruktøren Niels Gråbøl, som hun har to børn med.

Alligevel har skilsmissen fra 1998 sat dybe spor i den nu 60-årige skuespiller, der er aktuel i musicalen 'Flashdance', der spiller i Operaen i København fra 5. juli.

Det fortæller hun i det seneste nummer af Hendes Verden.

- Der var ingen tvivl om, at toget var kørt, og vi ikke kunne mere, men det er aldrig nemt, når der er børn involveret. Jeg er vokset op i en tid, hvor det ikke var muligt at blive skilt, og da jeg kom og spurgte min mor, om hun ville blive meget ked af det, hvis jeg blev skilt, sagde hun, at det ville hun ikke. Hun var tværtimod glad for, at vi levede i en tid, hvor det var en mulighed. Min mor var selv vokset op med forældre, der skændtes så meget, at hun sidenhen hævdede, at det havde gjort hende bange for tordenvejr. Mange på min alder synes, at skilsmisse er det værste i verden. Det er det altså ikke, slår hun fast i interviewet.

Efter bruddet levede Gråbøl alene med sine to børn i fire år og havde svært ved at finde sig til rette.

Men som 42-årig mødte hun sin nye mand, fysikeren Freddy Christiansen, som hun i dag er gift med.

- Faktisk havde vi kendt hinanden perifært i 20 år, men da jeg var ung, syntes jeg, at han var irriterende, og han kan af en eller anden grund ikke huske mig på trods af mit orangefarvede tylskørt. Det siger jo alt! I dag kan jeg se, at det bare var dårlig timing. 20 år senere var det bare indlysende, at vi havde samme humor. Jeg var også betaget af, hvor mange ting, han ved, som jeg ikke ved. Min søn har altid spurgt mig om alt muligt, og jeg vidste ingenting, men så kom Freddy og kunne tale med ham om Einstein og Big Bang.

