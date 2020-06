Taler ud om vanvittig video

Youtuberen Albert Dyrlund er kendt i Danmark for sin spektakulære måde at opføre sig på i sine musikvideoer.

Fra at være den sjove, finurlige og musikalske youtuber ændrede han karakter til at være nærmest psykotisk på de sociale medier. Det fortæller han nu om i en ny podcast.

Med over 220.000 følgere på Instagram og to YouTube-profiler med mere end 280.000 subscribers har han skabt en enorm følgerbase.

- Mine tre første sange fik platinplader, og det var helt sindssygt, fortæller Albert Dyrlund.

Derefter tog det hurtigt fart, og han lavede sin første film, 'Team Albert', der blev taget godt imod i de danske biografer.

Se traileren til 'Team Albert' her.

Sidney Lee gør tv-comeback

I første episode af podcasten 'Jonas Togo Talks' fortæller Albert Dyrlund om sin rejse på de sociale medier, og hvordan han gik viralt med en video, hvor han spiller klaver foran YouTube-fænomenet Logan Pauls hus, der i skrivende stund har 1,8 millioner visninger.

Flere syntes, det var en dårlig idé at optræde foran Logan Pauls hus, men Albert Dyrlund insisterede.

- Du skal gå med det, du føler for og tror på. Det er kun dig, der kan forestille dig, hvor vildt det vil blive, siger Albert Dyrlund.

Albert Dyrlund trækker stikket

Vil starte forfra

Han fortæller også, at hans sindssyge rolle sammen med Sidney Lee i deres sang 'Vafler' var skuespil hele vejen igennem. Rollen gjorde mange af hans følgere skræmte og kede af det.

Han siger, at han hurtigt blev upopulær i Danmark, og i dag vil han gerne starte forfra og være den rigtige Albert Dyrlund - derfor kalder han sig også 'Albert Soap' på YouTube som en metafor for, at han nu er tilbage igen.

- Lige nu bruger jeg Albert Soap som navn, men i fremtiden vil jeg bare gerne være Albert Dyrlund igen, siger han.

Det endte også med, at han måtte trække stikket for de sociale medier i et stykke tid.