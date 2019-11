Taler ud: Ramt af voldsom depression

Det var bestemt ikke en dans på roser, da den tidligere balletdanser og tv-dommer Cecilie Lassen blev gravid med sit første barn for omkring tre år siden.

Her døjede hun nemlig både med enormt store mængder vand i kroppen, bækkenløsning, som lænkede hende til en kørestol og sengen flere måneder inden termin, samt voldsomme smerter.

I et interview i podcasten 'To The Moon, Honey' åbner 38-årige Cecilie Lassen nu op om den svære graviditet, samt hvordan det går hende i dag, hvor hendes søn, Alvin, er to år.

Her afslører hun også, at hendes hverdag langt fra er normal den dag i dag, selvom graviditeten nu for længst er overstået.

- Den er stadigvæk ikke helt normal, for det er stadigvæk rigtig svært for mig at være alene med ham (sønnen, red.). Jeg er sådan lidt bange for ham. Det må man ikke sige, men jeg har ikke været alene med ham, så jeg er bange for, at jeg ikke kender ham godt nok til at gøre det rigtige, siger hun i podcasten.

Kunne intet

Under graviditeten blev Cecilie Lassen også ramt af det såkaldte 'De Quervains'-syndrom, der er en betændelsestilstand, som resulterede i, at hun havde svært ved at bruge sine hænder.

Efter Alvin kom til verden efter en voldsom fødsel på to døgn, som til sidst endte i kejsersnit, havde Cecilie Lassen stadig svært ved at bruge sine hænder, og derfor måtte hendes mand, den kendte musiker Silas Bjerregaard, der især er kendt fra bandet Turboweekend, tage en stor del af ansvaret - både for den lille ny, men også for Cecilie Lassen.

- Silas skulle tage min brystvorte og lægge den ind i munden på Alvin. Jeg kunne ikke skifte hans ble, jeg kunne ikke noget som helst fra starten, fortæller Cecilie Lassen i podcasten.

Cecilie Lassen sammen med hendes mand, Silas Bjerregaard. Foto: Mogens Flindt

Band opløst

Faktisk brugte Silas Bjerregaard så meget tid på at passe familien derhjemme, at det gik ud over hans tid med sit band, Turboweekend, som derfor gik i opløsning i 2018.

Ifølge Cecilie Lassen blev parret som konsekvens af deres pressede hverdag foreslået at sende lille Alvin i dagpleje, da han blot var to måneder, så Silas Bjerregaard bedre kunne passe sit arbejde.

Den besked ramte Cecilie Lassen hårdt, og hun blev siden ramt af en fødselsdepression.

- Jeg laver en aftale med lægen om, at jeg skal komme op til en samtale om den hjælp, jeg nu skal have. Men det er virkeligt svært at komme ud af døren, når du er dårligt gående og har en depression. Så jeg dukker ikke op, fortæller Cecilie Lassen, der dog i stedet fik besøg af lægen derhjemme.

Cecilie Lassen på den røde løber til ELLE Style Awards i 2019. Foto: Mogens Flindt

Netop det lægebesøg fik afgørende betydning for Cecilie Lassen, der efterfølgende begyndte at få det bedre og forstå, hvilke konsekvenser det ville have for hele familien, hvis ikke hun fik det bedre. Hun kæmper dog stadig med bevægelsen i sine hænder.

Siden den voldsomme oplevelse med graviditeten er Cecilie Lassen begyndt at dele ærligt ud af bagsiderne ved en graviditet på sine sociale medier.

- Jeg var så ensom på den sofa, og jeg var så alene i min oplevelse af en lykkelig graviditet. For graviditeten i sig selv var jo stadig lykkelig, men alt omkring os smuldrede. Alt ramlede, og det eneste jeg så på Instagram var kvinder, der rendte til koncerter i skinny-jeans og drak mocktails, og det var bare fabulous, og de kunne gøre det hele. Og jeg var bare sådan: 'Det kan ikke være rigtigt, at det kun er det, vi ser derude', siger Cecilie Lassen i podcasten.

