Tanev scorer nyt job

Peter Tanev har fået sin sag for.

Denne sommer er han vært på et nyt program, hvor en række kendte mennesker skal dyste om at komme fra et punkt til at andet. Det gælder ikke om at komme først, men om at komme så direkte som overhovedet muligt. Det skriver Her og Nu.

Til Ekstra Bladet fortæller Tanev, at det har været lidt af en udfordring for ham at lave programmet.

- Jeg har lavet tv i mere end 20 år, siger den rutinerede vejr-vært og fortsætter.

- Men det har primært været tv, hvor jeg har talt direkte til seerne eller med mig selv. Jeg har lavet mest live-fjernsyn, og der kan man lidt lettere slippe afsted med en kæk bemærkning eller et skævt smil. Det her er noget helt andet, siger Peter Tanev til Ekstra Bladet.

52-årige Tanev er i den grad blevet hevet ud af sin comfortzone.

- Jeg synes, at jeg har en vis sikkerhed i at lave tv, men efter første optagedag tænkte jeg bare fuck. Jeg kunne mærke, at jeg måtte opgradere min forberedelse, siger Peter Tanev og understreger, at det er sundt med den slags udfordringer.

- Jeg skulle jo interagere med deltagerne på en helt anden måde, end jeg er vant til. Jeg skulle være med til at skabe en stemning. Det var lidt sværere, end jeg havde troet, siger han.

Programmet, der har fået Peter Tanev til at afprøve nye sider af sig selv foran kameraet, hedder 'På tværs af Danmark'. Der er otte programmer i alt fra otte forskellige steder i Danmark. Og det passer vejrprofeten storartet.

- Jeg elsker jo at komme rundt i Danmark, og i det her program vil man se en anden side af landet og en anden side af danskerne. Man vil opleve, at pludselig står kagedronningen Mette Blomsterberg i en tilfældig danskers have og spørger, om hun må forcere den. Jeg kan godt sige, at nogle bliver ret overraskede undervejs, afslører Peter Tanev.

Han fortæller også, at de kendte deltagere, der ud over Blomsterberg er blandt andre Claus Elming, Manu Sareen og Ibi Støvning, vil være tvunget til at vise ganske nye sider af sig selv for at komme rundt i landet.

- De bliver både beskidte og våde og får rifter undervejs, siger han.

'På tværs af Danmark' sendes i løbet af sommeren på TV2 Fri.