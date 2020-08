Taroks kusk om LEGO-plan: - En katastrofe

Trav-profiler revser LEGO-ejer Kjeld Kirk Kristiansen, som vil købe Billund Travbane for at bygge boliger

Jørn Laursen, der sad i sulkyen bag legendariske Tarok, kalder en potentiel nedrivning af Billund Travbane for katastrofal.

- Vi kan ikke undvære en eneste travbane i Danmark.

- Det er pænt sagt en katastrofe, hvis de lukker Billund Travbane. Sådan er det, siger han.

På tirsdag i næste uge er det op til aktionærerne i Billund Trav A/S at sige ja eller nej til LEGO-bossen Kjeld Kirk Kristiansens tilbud.

Han vil på ny opkøbe travbanen og jævne den med jorden for at bygge nye boliger i forbindelse med en storstilet byudviklingsplan bakket op af Billund Kommune og Realdania.

Denne gang har Kjeld Kirk Kristiansen budt 58 millioner kroner. En stigning på næsten 30 procent i forhold til for fire år siden, hvor han forgæves forsøgte at købe travbanen for 45 millioner kroner.

Preben Kjærsgaard ved Jydsk 4-års Grand Prix på travbanen i Aarhus for ti år siden. Foto: Anders Brohus

Preben Kjærsgaard, der selv har fået stor succes på travbanen i Billund, krydser også fingre for, at travbanen ikke bliver solgt og nedlagt.

- Det er et kedeligt tilfælde, men det er forudseligt. Jeg troede allerede, at det ville ske for ti år siden, og jeg har ikke aktier i travbanen.

- Vi kan sagtens blive enige om, at noget er forkert, og at nogen forfordeler andre. Tipstjenesten har aktivt været med til at ødelægge travsporten, siger han.

Steen Juul er en ener i dansk travsport. Han har vundet stort set alt, hvad der er at vinde. Foto: Lars Jakobsson/Ritzau Scanpix

Ifølge den 69-årige travlegende Steen Juul vil det være bedrøveligt, hvis Billund Travbane ender med at blive nedlagt.

- Det er jo altid trist, hvis en bane skal nedlægges, for så nedlægger man et interesseområde, og så falder der bare flere fra.

- Det er jo det samme, hvis en lokal fodboldklub bliver nedlagt. De flytter jo ikke bare over til en naboklub. Ydermere er der meget større distance mellem travbanerne end mellem fodboldklubberne, siger Steen Juul.

Se også: Travfolk i krig med LEGO-bossen

Se også: Kæmper mod LEGO: Her er slagplanen