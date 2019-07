'TAXA-Lotte': De unge piger ville adoptere mig

– Hvorfor tror du, at danskerne har så nært et forhold til 'TAXA'?

– For det første fordi den var god. Hele grund-idéen var Anders Refns, og meget skyldes ham og de gode manuskripter. Der var sådan en pionerånd omkring det hele. Til vores læseprøver var manuskripterne nogle gange stadig helt varme, fordi de var nyprintede. Det er jo ikke nemt, når et helt hold skal ud at finde locations. Der var næsten noget dogme-agtigt over det. Og så var vi et skønt hold. Det var ret fantastisk.

– Hvad betød rollen som Lotte for dig?

– Det betød helt klart et ordentligt ryk for mit band, Sweethearts. Jeg var jo ikke så ung som mange af de andre. For nogle af dem var 'TAXA' jo nærmest det første, de spillede med i. Men Lotte var meget populær blandt de unge piger, og når vi spillede koncerter, så skreg de, at de ville adoptere mig.

Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix

Pernille Højmark 59 år.

Spillede rollen som Lotte Nielsen i DR’s ’TAXA’.

Også kendt fra bandet Sweethearts.

Uddannet fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 1983.

– Hvad kunne du bedst lide ved at spille hende?

– Jeg kunne godt lide, at hun var så 'tough'. Man kan godt blive træt af at spille alt for søde, pæne pigeroller. Det var også sjovt at lave en serie med noget mere action i. Jeg var jo den eneste kvindelige chauffør. I alle de år, vi spillede, var jeg faktisk den eneste, der ikke lavede kørselsskader.

– Hvordan var sammenholdet?

– Det var enestående godt. Vi havde også de sjoveste fester. Vi var bare alle sammen sådan nogle, der først gik hjem klokken fire om morgenen. Jeg tror også, det var, fordi vi havde den der ånd, som jeg sagde tidligere. Vi følte alle, at vi var med til at lave noget, der var nyt.

– Bliver du stadig genkendt som Lotte?

– Det kan godt ske. Serien har jo kørt i båndsløjfer, så det er både blandt ældre og yngre.

Pernille Højmark er forsanger i bandet Sweethearts. Foto: Kim Nielsen/Ritzau Scanpix

– Hvad går du og laver for tiden?

– Jeg filmer 'De forbandende år', der handler om Anden Verdenskrig. Her har jeg rollen som husbestyrer i den familie, som filmen handler om. Så spiller jeg sommerjobs med Sweethearts. Og så arbejder jeg på at få jobs i forbindelse med den soloplade, jeg har udgivet.

– Serien vækker stadig genklang i dag eksempelvis hos unge – hvorfor tror du?

– Alle, der er castet til serien, er arketyper. Alle generationer er også med. Fra børn til de unge til de gamle. Så serien henvender sig meget bredt. Og så er der godt gang i serien.

Tre jeg selv kan li'

1. 'Forbrydelsen'

Foto: Tine Harden/DR

– Den var simpelthen bare så spændende. Den kom godt rundt og var godt lavet.

2. 'Borgen'

Foto: Mike Kollöffel/DR

– Det var også nogle rigtig rigtig gode manuskripter og et fantastisk indblik i det politiske liv.

3. 'Krøniken'

Foto: Mike Kollöffel/DR

– Den var virkelig også fantastisk. Den er så dejlig dyr, man kan se, at der er et budget bag. Der var plads til at folde tingene helt ud.