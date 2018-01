Thestrup siger farvel: Jeg vil have fred og ro

Den legendariske skuespiller lukker ned for sin Facebook-profil, mens han kæmper mod kræften

69-årige Ole Thestrup vil ikke være på Facebook, mens han overkommer sin lungekræft.

Derfor lukker han sin profil fra dags dato.

Det skriver han i et opslag på sin Facebook-profil i dag:

'Kære allesammen, kolleger og venner og familie, jeg lukker min facebookprofil til aften, ikke fordi jeg er ved at nå slutningen, men fordi jeg gerne have fred og ro til at kæmpe min egen kamp mod kræften!!!’

’ude på den anden side, den gode eller den dårlige, forhåbentlig den gode, så starter jeg en ny profil op, Tak for nu, hold jer muntre!!!!’, fortsætter han.

’De Kærligste Hilsner til alle’, slutter han meddelelsen.

Trak stikket

Den prisbelønnede skuespiller blev diagnosticeret med en aggressiv form for lungekræft i foråret 2017.

Den hårdtslående besked og sygdommens altopslugende behandling fik ham straks til at trække sig fra sin rolle som Harald Blåtand i det dengang kommende vikingeeventyr ’Røde Orm’.

I stedet overtog Lars Lohmann.

Nogle måneder senere - i september - kom der imidlertid positive meldinger, efter han havde udstået 18 kemobehandlinger.

Allerede ved den niende behandling pegede lægerne tommelfingeren op, fortalte Ole Thestrup dengang til TV2.

- Ved den første scanning lignede jeg et snelandskab (kræftceller over det hele, red.). Men midt i kemoterapien kunne de ikke se noget. Det var væk. De havde sjældent set en patient med så aggressiv en form for kræft, hvor kemoen virkede så godt, sagde Ole Thestrup til TV2.

I kølvandet på den afsluttede behandling fik Ole Thestrup forebyggende strålebehandling af hjernen.

Mærkværdige ting

I september sidste år blev Ole Thestrup også belønnet for sine mange år som en af landets markante skuespillere, da han modtog landets ældste skuespilpris, Lauritzen-prisen.

I den anledning fortalte han i et tv-interview om sine refleksioner og sit ændrede syn på livet, efter han er blevet diagnosticeret med den farlige sygdom.

- Når man sidder i sådan en situation (...) sker der nogle mærkværdige ting. Det er næsten ’Ground Zero-agtige’ ting, siger han i klippet.

- Når vi mennesker bliver sat i sådan en situation, er det ikke bare skidt alt sammen, tilføjes det.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Thestrup.