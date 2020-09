Thomas Bo Larsen skal giftes

Kirkeklokkerne ringer snart hos 56-årige Thomas Bo Larsen, som skal giftes med sin 20 år yngre kæreste, Kirsten. Det fortæller han til gallapremieren på Thomas Vinterbergs nye film 'Druk', som han selv spiller med i.

Kirsten fortæller, at hun ikke tøvede, da Thomas Bo Larsen gik på knæ, da parret var på ferie på Tenerife i februar.

- Jeg havde set den komme, fortæller Kirsten, der arbjeder som kommunikationskonsulent.

Hun vil ikke svare på, hvordan hun havde forudset frieriet, men det vil hendes forlovede gerne.

- Jeg tror, det var, fordi jeg var meget nervøs den dag, siger Thomas Bo Larsen.

- Jeg var da nervøs for, hun skulle sige nej.

- Men det gjorde hun ikke, tilføjer han.

- Det, tror jeg, alle mænd er, når de skal ned og knæle. Det ville jo være lidt pinligt, at samle den op igen, siger han, mens han storsmiler.

Parret har mød hinanden igennem private venner.

Hvornår bryllupet skal stå, er endnu uklart, men skuespilleren fortæller, at han har over et år til planlægningen, som er gået i gang.

'Druk' får premiere i de danske biografer torsdag den 24. september