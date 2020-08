Thomas Evers Poulsen: Hun var den sværeste

Thomas Evers Poulsen, 42, glæder sig som et barn til juleaften, til at få at vide, hvem han får som nydanser i dette års 'Vild med dans'.

Spædingen udløses ganske snart, og allerede mandag 7. september skal de tolv par i gang med at svede i øvelokalet.

At kalde Thomas Evers Poulsen for en 'Vild med dans'-veteran er ingen overdrivelse.

I år er det 15. gang, han skal lære en nydanser at begå sig på dansegulvet.

Han har vundet 'Vild med dans' to gange - i programmets allerførste sæson i 2005 med skuespiller Mia Lyhne og igen i 2015 med Ena Spottag, der også er skuespiller.

- Hvem har egentlig været tungest at danse med?

- Hvis du mener sværest, så må jeg sige Astrid Krag. Det var i 2014. Jeg måtte starte med at lære hende at gå. Hun er et såkaldt tå-barn, så jeg skulle lære hende at gå på hele foden.

- Og så kan du sige, at når du får en politiker får man odds imod sig - det var nu kun indtil seerne fandt ud af, hvor sød hun var, og hvor meget hun udviklede sig. Og så gik det jo meget godt. Vi endte med en tredjeplads, siger han med et grin.