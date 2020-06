Thomas Vinterberg efter datterens død: - Hun var så livløs... og smuk

Det er nu snart 14 måneder siden, at filminstruktør Thomas Vinterberg fik det værst tænkelige opkald. Hans datter var død.

4. maj sidste år havde han og datteren Nanna allerede haft en bange anelse, da de havde forsøgt at komme igennem til Nannas søster, Thomas Vinterbergs 19-årige datter Ida. For de vidste, at hun sammen med sin og Nannas mor, Maria Walbom Vinterberg, befandt sig på en motorvej i Belgien. Men de gik direkte på telefonsvareren.

Det fortæller han til Politiken

På telefonen tonede et belgisk nummer nu frem, og da Thomas Vinterberg skyndte sig at tage den, fortalte en læge, at der var sket et forfærdeligt uheld. Han blev ved med at tale, indtil Thomas Vinterberg afbrød ham og forlangte med det samme at få at vide, om hans datter levede.

Hun klarede den desværre ikke, lød beskeden, som har ændret familiens liv for altid.

Det er første gang, Thomas Vinterberg fortæller om tabet af sin datter. Da tragedien skete sidste år, udsendte filmselskabet Zentropa en kort meddelelse om dødsfaldet. Og kort efter indrykkede familien en annonce i flere aviser med ordlyden:

'Vores elskede og lysende Ida Maria Vinterberg blev taget fra os i en trafikulykke den 4. maj 2019'.

'It's All About Love'

I et stort interview med Politiken søndag fortæller den danske filminstruktør i dag historien om tabet af sin datter. Om tabet, om sorgen og om kampen for at finde fodfæstet. Især for hans tre andre børn, som stadig har brug for ham.

Ida var netop kommet hjem fra Afrika, og skulle nogle dage til Paris for at mødes med nogle venner. Men SAS strejkede, så det var hendes mor, der kørte hende derned.

Thomas Vinterberg 51-årige Vinterberg er især kendt for filmen 'Festen' fra 1998. Filmen blev udtaget til hovedkonkurrencen i Cannes, hvor den vandt Juryens Specialpris. I 2013 fik Vinterberg også succes med 'Jagten', som vandt flere priser i Cannes. Thomas Vinterberg og Maria Walbom Vinterberg, der er teaterchef på Teatret ved Sorte Hest på Frederiksberg, blev i 2007 skilt efter 17 års ægteskab. De fik to døtre sammen. Med sin nuværende hustru Helene Reingaard Neumann har Vinterberg også sønnen Albert på seks år og datteren Lily på tre. Alle var til stede til begravelsen lørdag.

Kort før opkaldet fra lægen havde Ida sendt et billede til sin fars telefon. Et billede af et skilt, hun havde set på vejen, med teksten 'It's All About Love'. Og så kørte hun ud på sin sidste tur med sin mor.

I interviewet med Politiken fortæller Thomas Vinterberg om, hvordan hele familien kort efter samlede sig i haven i Charlottenlund. Og hvordan de et par dage senere tog til Belgien for at besøge Idas mor, der i dag næsten er kommet sig over sine kvæstelser. Og at se Ida i lighuset.

- Hun var så livløs... og smuk, fortæller Thomas Vinterberg.

Fortæller på grund af ny film

Filminstruktøren er stadig meget mærket af sin datters død. Efter ulykken blev optagelserne til filmen 'Druk' sat i stå. Men efter begravelsen begyndte de igen. Filmen, som blandt andet foregår på Idas gamle gymnasium, er både for og til hende, fortæller han. Og ligesom sin psykolog mente han, at det kunne hjælpe ham at gå på arbejde.

Ida Maria Vinterberg skulle selv have spillet datter af hovedpersonen i filmen 'Druk'. I stedet er manuskriptet skrevet om til, at Mads Mikkelsen har to sønner.

Filmen er netop blevet udvalgt til hovedkonkurrencen i dette års coronaudgave af filmfestivalen i Cannes. I Danmark får den premiere til september.

Ekstra Bladet har talt med kommunikationsbureauet Have A/S, som på vegne af Thomas Vinterberg oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer i forbindelse med sit interview i Politiken.

Se traileren til 'Druk' her. Video: Nordisk Film.

