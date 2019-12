Ti år efter 'Paradise Hotel': Her er Julie i dag

Det var i 'Paradise Hotel' sæson seks, at vi første gang stiftede bekendtskab med den blonde skønhed Julie von Lyck.

I dag er hun 30 år, og det er ti år siden, hun vendte hjem fra Mexico, efter optagelserne sluttede. Efterfølgende medvirkede hun også i 'For lækker til love' og 'Divaer i junglen', men siden 2013 har vi ikke set Julie på skærmen, og meget er sket i hendes liv.

- Jeg har taget uddannelsen cand.ling.merc i virksomhedskommunikation og en bachelor i spansk og kommunikation, men for snart to år siden blev jeg selvstændig. Nu har jeg min blog og Instagram på fuld tid, og derudover holder jeg foredrag om personlig branding og influencer-marketing, arbejder som freelance fotograf, stylist og kommunikationskonsulent - primært med rådgivning om influencer-samarbejder og online branding for eksterne virksomheder, fortæller Julie, der ser tilbage på sin reality-deltagelse som en god oplevelse.

- Jeg ser meget positivt på det. Jeg har altid opført mig pænt, ordentligt og behandlet andre og mig selv med respekt. Jeg var 20 år og lige gået ud af gymnasiet, da jeg deltog i mit første reality-program, så for mig var det lige så fint, som at andre tager på jordomrejse eller på højskole - bare med et tv-hold i nakken i Mexico. Jeg har altid interesseret mig for tv og haft mediefag på gymnasiet og universitetet, så det var spændende at opleve, hvordan tv foregår, når man selv deltager. Desuden fik jeg nogle gode venner, som havde lidt samme udadvendte personlighed som mig selv, forklarer hun og uddyber:

Deltog i 'For lækker til love': Kæmper med depressioner

Julie til 'Paradise'-finalefesten i 2010. Mogens Flindt/Ritzau Scanpix.

- Jeg føler ikke, at min deltagelse i reality-tv har haft nogen negativ indflydelse på min karriere eller lignende. Jeg tror, det handler om, hvordan man opfører sig foran kameraet, hvordan man behandler andre mennesker, og hvilken rolle man får. De drømmejobs, jeg har søgt, har jeg altid fået, og jeg har samarbejdet med nogle af de fedeste brands. Så det har ikke gjort noget negativt for mig, så vidt jeg ved. Jeg har kun én gang på ti år fået tre grimme beskeder. Det er virkelig ikke meget.

Julie sammen med Tammie og Cecilie under 'Paradise Hotel' i 2010. Foto: TV3/Lotta Lemche

Det er slut: Dansk tv-par går fra hinanden

Forlovet med paradiso

Det er ikke kun på karrierefronten, at livet har flasket sig godt for Julie. Også på kærlighedsfronten har hun nemlig haft heldet med sig til at finde den helt rette.

- Til januar har jeg været kærester med Steffan Bak, som medvirkede i 'Paradise Hotel' sæson otte, i syv år. Tidligere i år blev vi forlovet, hvilket er noget, der gør, at man føler sig ekstra elsket - det er jo den største kærlighedserklæring, man kan få. Vi skal giftes til sommer, da jeg er en sommerpige, og sommer er min yndlingsårstid. Jeg drømmer om en blanding af et intimt og stort bryllup, så det bliver noget midt imellem, fortæller Julie.

Julie og Steffan i 2013 i forbindelse med Julies deltagelse i 'Divaer i junglen'. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

At parret begge har medvirket i 'Paradise Hotel', har givet dem en fælles forståelse.

- Vi havde begge lige medvirket, da vi blev kærester, og det var rart at have en at snakke med om det og som forstod, hvorfor man for eksempel gerne ville gå en omvej, hvis man så en skoleklasse og ikke lige havde lyst til at være 'på'. Vi har forstået hinanden fuldt ud, og vores grænser i forhold til privatliv er meget ens, forklarer Julie, der drømmer om at stifte familie med Steffan i fremtiden.

- Vi vil gerne have børn, men først når vi er blevet gift, hvis alt går efter planen. Jeg rejser stadig en del og laver rejseguides, så lige nu er der ikke tid til det. Jeg er født og opvokset i Aarhus C og er en bypige, så jeg vil aldrig bo i andet end i eller i nærheden af centrum.

- Steffan og jeg har derfor lige købt bolig sammen i Aarhus C, men det er dog tæt på og med udsigt til vand og skov, forklarer Julie.

Julie og Steffan drømmer om at stifte familie i fremtiden. Foto: Privat

Julies råd til unge, der overvejer at medvirke i reality-tv er, at de skal tænke over, hvad de deltager i, samt hvad de gerne vil have ud af det.

Ligeledes skal de passe på med at sige dumme ting, være et dårligt menneske eller have sex på tv.

Julie sammen med de andre divaer i 2013. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Se også: Seks år efter 'Paradise': Nu er ALT forandret