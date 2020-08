Tidligere barnestjerne jubler: Mor for anden gang

Grand Prix-ballader er atter skiftet ud med vuggeviser og godnatsange for sangerinden Simone Egeriis.

Den 28-årige kendis er nemlig blevet mor for anden gang. Det annoncerer hun nu på Instagram og afslører samtidig, at fødslen fandt sted i juli.

Simone Egeriis har i forvejen datteren Enya, der kom til verden i 2017, sammen med sin mand, Ali Sahin, som hun blev gift med i sensommeren året forinden.

Det er den stolte storesøster, Enya, som holder sin nyfødte lillebror i armene på babybilledet, som Simone Egeriis har delt.

- Søndag den 19/7-20 kom den her lille fyr til verden. Tiden er siden blevet brugt på at lære hinanden at kende og at nyde hvert et sekund med min lille familie, det skønne sommervejr og roen herhjemme, skriver hun til babybilledet.

Det var også på det sociale billeddelingsmedie, at hun tilbage i maj måned annoncerede, at hun ventede sit andet barn.

Der delte hun et billede af sin spirende babybule.

- Ville lige fortælle jer alle, at jeg venter endnu et lille mirakel til juli, skrev hun til billedet efterfulgt af et blåt hjerte.

Simone Egeriis var blot 12 år gammel, da hun vandt 'Scenen er din' med sin version af Disney-klassikeren fra Pocahontas, 'Vindens farver'.

Siden har hun deltaget i Dansk Melodi Grand Prix tre gange, senest i 2016.

