Tidligere barnestjerne skal skilles: - Det har været fuldstændig sindssygt hårdt

Pusle Helmuth og Søren Venderby nåede at være sammen i 23 år - heraf 14 som ægtefolk. Men nu er det slut.

Det bekræfter skuespilleren og den tidligere barnestjerne i det nyeste nummer af Her & Nu.

- Det er altid sørgeligt, når man vælger at gå fra hinanden. Man indgår et ægteskab i den overbevisning, at det er for evigt. Det er moderne at sige, at man vokser fra hinanden, men man udvikler sig jo også forskelligt. Vi skilles som bedste venner, og der er ikke andre parter involveret, slår 55-årige Helmuth fast om sin ni år yngre eksmand.

Parret har børnene Victoria på 16 år og Albert på 12 sammen. Pusle Helmuth, der arbejder som lægesekretær, har desuden sønnen Simon fra et tidligere forhold.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at hun og Søren Venderby blev skilt i denne måned efter lang tids overvejelse.

- En skilsmisse er den sværeste beslutning overhovedet. Det har været fuldstændig sindssygt hårdt. Jeg har da både ligget i fosterstilling og grædt og ikke villet ud af min seng den ene dag, og den anden dag har jeg været lettet. Jeg har været hele følelsesregistret igennem det seneste år, og det, tror jeg, er helt normalt, konstaterer hun.

Pusle Helmuth og Søren Venderby fotograferet sammen på den røde løber i 2014. Foto: Kenneth Meyer

Se også: Pusle Helmuth: Jeg tilgiver far

Pusle Helmuth glæder sig over, at hendes nyfundne interesse for dans har fået hende gennem den svære tid.

Siden november har hun fået eneundervisning i dans tre gange om ugen på vennerne Soffie og Jesper Dalsgaards danseskole, og det har medført en stor personlig udvikling.

- Dansen har reddet mig i denne situation. Det er jo helt sindssygt, hvad det kan gøre, og hvad det kan hele af ar i din sjæl. Du lærer din krop at kende og dermed dig selv, og det er også med til at hele traumer fra barndommen helt uden ord, fortæller hun begejstret.

- Jeg har haft så mange ting, der skulle bearbejdes. Jeg har mistet min far og min mor og savnet min fars kærlighed. Jeg troede, jeg havde bearbejdet det ved at gå til psykolog, men jeg finder ud af, at jeg nok først rigtig har gjort det, efter jeg er begyndt at bruge min krop på den måde, som jeg gør nu, tilføjer hun.

Ville med i 'Vild med dans'

Pusle har altid drømt om at medvirke i 'Vild med dans', men der desværre 'aldrig nogensinde blevet spurgt'.

- Foreslog du dig selv til programmet?

- Ja da! Og Søren har flere gange sagt til mig: 'Aj, du foreslår ikke dig selv igen. Det er simpelthen for pinligt. Men jeg er ikke for stolt til at foreslå mig selv, slår hun fast.

Se også: Efter alvorlig sygdom: Sådan har Johannes Møllehave det nu

Trods de mange opfordringer lykkedes det altså ikke, og nu er Pusle blevet for god efter de mange måneders træning, der har haft en særdeles positiv effekt på Pusles personlige udvikling, men har altså kostet på andre fronter, erkender hun.

- Vi ser det jo hvert år med 'Vild med dans'. Hvert eneste år er der nogen, der går fra hinanden. Jeg synes, det er meget bemærkelsesværdigt, for det er jo det samme, der er sket for mig nu - uden jeg har været med i 'Vild med dans'. Eller - jeg har bare lavet 'Vild med dans' i virkeligheden, tilføjer hun og forklarer, at hun stiller op i såkaldte 'Pro-Am-turneringer, hvor hun som amatør danser med sin professionelle makker.

- Måske har udviklingen i dansen gjort, at jeg har måtte indse at vi var vokset fra hinanden, tilføjer hun.

Pusle Helmuth til premiere med vennen Dan Rachlin og datteren, Victoria. Foto: Mogens Flindt

Pusle Helmuth drømmer bestemt ikke om at finde en ny mand lige med det første.

- Jeg tvivler på, at jeg nogensinde skal giftes igen, for nu er jeg kommet til et sted i mit liv, hvor jeg for første gang i 30 år er fri, slår hun fast.

- Lige nu drømmer jeg bare om at få hverdagen til at fungere igen for vores to børn.

Se også: Helmuth døde med sine børn om sig