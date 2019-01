Tidligere dansk barnestjerne har født

Den danske sangerinde Anne Gadegaard er blevet mor.

Det afslører den nu 27-årige 'Arabiens Drøm'-sangerinde selv på Instagram, hvor hun har lagt et billede op af den lille ny, der har kæresten Christian som far.

- Den 22.01.19 klokken 23.02 kom min lille pige til verden. Hun er sund og rask. Der kommer et blogindlæg om fødsel på et tidspunkt. Lige nu drejer det hele sig om hende her, skriver hun efterfulgt af et hjerte.

Ekstra Bladet har talt med en glad Anne Gadegaard, der siger.

- Det gik rigtig godt. Det er selvfølgelig hårdt og gjorde pisse ondt, men hun skulle jo ud, så der blev presset til. Jeg synes egentlig, det gik rigtig godt. Det er absolut ikke noget, jeg ikke ville gøre igen, fortæller Anne Gadegaard.

Hun har tidligere fortalt til avisen, at hun igennem graviditeten har døjet med slem hovedpine. Men det er glemt nu, hvor den lille pige, hvis navn hun endnu ikke ønsker at offentliggøre, er kommet til verden.

- Hvordan var det at se din datter for første gang?

- Det er ret syret, når der pludselig kommer to arme, to ben og fingre ud. Det er ret vildt. Jeg tror ikke, man kan beskrive det egentlig. På en måde virker det sindssygt naturligt, og det er jo det rigtige, men det er også super underligt, at der har ligget en pige inde i min mave, som nu er min datter, siger hun med træthed i stemmen.

For den lille ny kræver meget opmærksomhed.

- Jeg ved ikke, om alle babyer er sådan, men hun er ret stædig. Hun vil bare have mad, og jeg er jo nærmest som et køleskab for hende. Hvis ikke hun får mad, bliver hun pænt irriteret. Jeg ved ikke, om det er et tegn på, at hun er rimelig stædig. Men lige nu handler det om at sove, skide og spise, griner hun.

Anne Gadegaard, der nu gør sig som blogger, fortæller, at hun vil komme med et længere blogindlæg, når overskuddet er til det, hvor hun vil fortælle om fødslen.