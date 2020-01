Tidligere DR-vært: Luksuslejlighed solgt på rekordtid

Det virker til, at Cathrine Widunok Wichmand og hendes mand har haft de helt rigtige brikker i det store boligspil

Tidligere DR-vært Cathrine Widunok Wichmand og hendes mand Adam Wichmand har fået solgt deres lækre baghus i tre etager på Frederiksberg blevet solgt på blot 25 dage.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Det er noget hurtigere end de andre ejerlejligheder i den københavnske bydel, hvor det med en gennemsnitlig salgstid, der sidste år lød på 76 dage, altså normalt tager et par måneder mere, før sælger og køber har fundet hinanden.

Ejendomsmæglerfirmaet Anna Reventlow, der står bag salget, bekræfter handlen på sin Instagram-profil, hvor mægleren skriver, at der cirka blev afholdt 50 fremvisninger - og at der var flere interesserede købere.

Cathrine Widunok Wichmand, som i dag lever af at blogge, delte også nyheden om salget med sine næsten 64.000 følgere i et opslag på Instagram.

Her kunne parret fortælle, at de endnu ikke havde fundet den bolig, de skal flytte ind i - og at de nye ejere overtager baghuset på Frederiksberg til sommer.

Udbudsprisen på den 134 kvadratmeter store bolig med tagterrasse lød på 7.650.000 kroner, men det vides endnu ikke, om der skulle et afslag til, før handlen gik igennem.

