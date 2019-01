Tidligere DR-vært udskrevet til rørende hilsen

Efter et ufrivilligt ophold på Rigshospitalet er Monica Krog-Meyer nu blevet udskrevet og kan komme til hægterne hjemme hos sig selv.

Tirsdag var den tidligere DR-vært offer for en uhyggelig højresvingsulykke i Gentofte.

Det var en svingende skraldebil, der ramte Monica Krog-Meyer, som slap nådigt fra mødet med den tonstunge bil.

- Jeg kunne være stendød, siger Monica Krog-Meyer til Ekstra Bladet.

Hun slap med et brækket ribben, hjernerystelse og en krop, der ifølge hendes seneste opslag på Facebook har det som en bokser efter 14 omgange.

- Jeg skal tage den med ro, men det giver sig selv, for jeg kan ikke andet, siger Monica Krog-Meyer, der blev udskrevet torsdag formiddag.

I sit hjem kan den rutinerede radiovært nyde synet af den smukke buket, som de to skraldemænd, der var impliceret i ulykken, har sendt hende.

- Det må være så hæsligt for dem. Jeg husker intet. Det gør de formentligt. Stakkel dem, siger hun.

På Facebook beskriver Monica Krog-Meyer, hvor alvorlig ulykken var, selvom skraldebilen ikke kørte ret hurtigt.

- Mit tøj er klippet op, min hjelm er flækket, cyklen er færdig og jeg har blå mærker som en bokser i 14 omgange, som én sagde. Men tak fordi I kun kørte 15 km i timen. Jeg havde 25 km på min elcykel, som man må. Det har måske været mit held, at jeg blev kastet væk i stedet for at komme ind under, skriver hun.

Monica Krog-Meyer var ansat 41 år i DR, inden hun blev fyret. I dag arbejder hun som foredragsholder og forfatter, og så skriver hun for netmediet POV International.