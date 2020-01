Tidligere forsidefrue gemmer på stor nyhed

Forelskelsen tilsmiler endnu en gang realitydeltageren, der endelig kan løfte sløret for, hvem manden i hendes liv er.

- Han er så meget en mandemand, og jeg troede ikke, at jeg kunne finde en som ham. Han har styr på det hele og er samtidig rigtig kærlig, rummelig og sød, fortæller Sarah Louise om sin nye kæreste, Jacques D. Møller.

Jacques D. Møller er ligeledes et kendt tv-ansigt. Han har medvirket i tv-programmet 'Kræsne købere' samt 'Liebhaverne'. Samtidig er han en succesfuld rigmand med base i Odense, og det kan godt være udfordrende for parret at ses, da Sarah Louise bor i Kgs. Lyngby nord for København.

- Vi har rigtig mange frokostdates, for heldigvis har han en virksomhed her i Kgs. Lyngby, så det er oftest her, vi ses. Men sådan er det jo bare at være voksen. Man prøver jo at få det til at fungere, erkender Sarah Louise.

Hun vil ikke ud med, hvor længe de officielt har dannet par, men fortæller, at de har kendt i hinanden i godt og vel seks år, og at det først begyndte at slå gnister i løbet af sidste år.

- Det er ved at være nogle år siden, vi mødte hinanden første gang. Dengang var vi begge to i forhold. Og der var ikke grobund for noget, siger hun.

Takker nej til tv

Parret har i fællesskab indset, at de ikke kunne holde kærligheden tilbage, og at timingen med at offentliggøre forholdet gav mere mening i det nye år.

Sarah Louise havde egentlig ikke et ønske om, at det kom frem. Dog kunne hun ikke holde ud, at mange af hendes følgere og bekendtskaber blev ved med at spørge ind til den hemmelige kæreste.

- Det er faktisk grunden til, at jeg melder det ud. Folk har været så hidsige efter at vide, hvem han var. Så nu har jeg bare valgt at rive plastret af, selvom vi ikke ønsker at gøre så meget ud af det, fortæller hun.

Det skulle dog vise sig, at de to turtelduer udgør en lettere attraktionsværdi, eftersom et produktionsselskab ringede for ganske nylig for at spørge realitypigen om noget. Her var forespørgslen, om parret havde lyst til at medvirke i et realityprogram, der udelukkende skulle fokusere på dem.

- Vi sagde pænt nej tak. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle se i den kombi. Der bliver sgu ikke noget reality om os, slår hun fast.