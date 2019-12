Tidligere minister går fra kæresten

I sommeren 2018 kunne den tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) glad vise sin kæreste, Camilla Bech Madsen, frem for offentligheden. På det tidspunkt havde de allerede været kærester i et års tid.

Men her kort før jul bekræfter den 44-årige politiker, der også er kendt fra DR's iværksætterprogram 'Løvens Hule', at parret er gået fra hinanden.

- Jeg er ikke sammen med Camilla mere, siger Tommy Ahlers kortfattet til Ekstra Bladet.

Direkte adspurgt om han har fundet sig en ny kæreste, svarer han.

- Jeg er single.

Venstremanden Tommy Ahlers er i dag erhvervsordfører for partiet. Foto: Stine Bidstrup

Troede han var til mænd

Tommy Ahlers har tidligere fortalt, at han efter en skilsmisse i 2012 havde en periode på fire år, hvor han troede, han udelukkende var til mænd. Det var i et interview med Euroman, at han åbent fortalte, at han var til begge køn.

- Når folk nævner, at de har hørt et rygte, så forklarer jeg dem, at det ikke er et rygte, for der er ikke en snert af fiktion i det. Det passer. Men sandheden er så også, at jeg er kommet frem til, at jeg både er til mænd og kvinder, forklarede han og fortalte om baggrunden ved at stå frem.

- Fordi jeg føler, jeg er nødt til at få det ud og overstået én gang for alle. Det er det med transparens igen. Jeg bryder mig ikke om, hvis folk tror, jeg forsøger at skjule noget.

Tommy Ahlers har to børn fra tidligere ægteskab.

Tidligere på måneden kom det frem, at partikollegaen Kristian Jensen har valgt at lade sig skille, fordi han har fundet sammen med sangerinden Pernille Rosendahl.

