Tidligere topdommer og radio-vært i heftig Twitter-krig

På Twitter kalder han sig et fyrtårn af fornuft i et hav af vrøvl.

Ifølge en tidligere fodbolddommer og nuværende debattør er Anders Lund Madsen snarere danmarksrekord-indehaver i at have hovedet oppe i røven på sig selv.

Det skriver Kenn L. Hansen på Twitter, efter Anders Lund Madsen på samme sociale medie kritiserede politiet for fredag at lukke Danmark ned på grund af en storstilet menneskejagt.

'Jøsses. PET lukker landet ned på en fornemmelse, der viser sig at være pis og papir, og ALLE, er ok med det? Og hvis man ikke er, så er man ukammeratlig?! ER det her DDR?', spruttede den 54-årige tv-mand.

Han og hans familie var på grund af politiaktionen ni timer om at komme fra København til Jelling, og det gav i høj grad Madsen til at lufte sine frustrationer.

Skal ikke forstyrre Fedeabes familietur

Kenn L. Hansen betegner Anders Lund Madsens reaktion som hysteri, som er udtryk for 'mig-mig-mig-samfundet i højeste karat' og kommer politiet til undsætning:

'Hvis terrorister næste gang likviderer en eller flere skal politiet så sige: 'Vi frygtede det ville ske, men vi ville endelig ikke forstyrre Fedeabes familietur', skriver Kenn L. Hansen på Twitter, hvor han også 'tagger' Anders Lund Madsen, som her kalder sig Fedeabe.

Kommunkationsekspert og tidligere topdommer i fodbold Kenn L. Hansen er ikke videre informativ, når det kommer til at uddybe kritikken af Anders Lund Madsens tweets om fredagens politiaktion. Foto: Jens Dresling

Kenn L. Hansen er ikke alene om at mene noget om Anders Lund Madsens kommentarer om ordensmagten.

Den tidligere FC Midtjylland og AGF-træner Glen Riddersholm erklærer sig på Twitter enig med den tidligere Superliga-dommer.

'Og nej, du har som borger ikke ret til at få informationer om dit og dat. Slet ikke, når du synes. Når politiet ønsker at redegøre for fredagens hændelse, så gør de det. Indtil da, stop nu det klynkeri!', raser Riddersholm.

Han ønsker ikke at uddybe sine udgydelser på Twitter over for Ekstra Bladet. Det gør Kenn L. Hansen heller ikke.

- Tweetet taler for sig selv, siger han.

Glen Riddersholm mener langtfra, at Anders Lund Madsen har krav på at få klar besked fra politiet om fredagens massive menneskejagt. Foto: Ernst van Norde

Den hund er død

Anders Lund Madsen finder heller ikke anledning til at kommentere weekendens Twitter-debat over for Ekstra Bladet.

- Den hund er død, lyder det.

Søndag fik Glen Riddersholms opbakning til Kenn L. Hansen blot tv-manden til at konstatere: 'Sådan taler et ægte barn'.

Han undlod heller ikke at hæfte sig ved, at 'det især er pensionerede fodbolddommere, der hidser sig op over al denne utidige opsætsighed imod reglerne. Endnu engang tak til mine forældre over at have reddet mig fra sportens forbandelse'.

Efter danmarkshistoriens mest omtalte biljagt afholdt Københavns Politi lørdag pressemøde. Chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov ud fortalte her, at politi-aktionen blev sat i værk, fordi PET havde 'troværdige informationer' om en trussel mod specifikke personer. Personerne i den efterlyste bil stak af fra politiet. De viste sig dog senere ikke at have noget med truslen at gøre.

Javelja.Så min familie og jeg var NI timer om at komme fra København til Jelling i går på grund af .... helt præcis hvad? — Anders Lund Madsen (@Fedeabe) 29. september 2018

Jøsses. PET lukket landet ned på en fornemmelse, der viser sig at være pis&papir, og ALLE er ok med det? Og hvis man ikke er, så er man ukammeratlig?! ER det her DDR? — Anders Lund Madsen (@Fedeabe) 29. september 2018

ok. Et eks: Hvorfor fanden lukke Lillebæltsbroen vestgående, når man allerede har lukket Storebæltsbroen vestgående for at forhindre “noget mistænksomt” i at forsvinde? Fordi de opstår på Fyn? Fordi de pansere ved Korsør tilfældigvis alle er blinde? Fordi man kan? — Anders Lund Madsen (@Fedeabe) 29. september 2018

Kørte nogen rundt på Sjælland med dronning Margrethe i en svensk Volvo? Nej. Hvor lang tid tager det at tjekke? 2 minutter. Hvor længe var DK lagt ned? 11 timer. Er det ok? Jada. De ved helt sikkert bedst. Skru lige op for Vild Med Dans og ræk mig kaffen. — Anders Lund Madsen (@Fedeabe) 29. september 2018

Dette hysteri er mig-mig-mig-samfundet i højeste karat og Danmarksrekord i at have hovedet oppe i røven på sig selv. Hvis terrorister næste gang likviderer en eller flere skal politiet så sige: “Vi frygtede det ville ske, men vi ville endelig ikke forstyrre @Fedeabe’s familietur” pic.twitter.com/sXRp5pYDxM — Kenn L. Hansen (@HansenKenn) 30. september 2018