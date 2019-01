Tidligere tv-vært: Derfor har jeg stort underskud

Det har været bekosteligt for Ole Stephensen at træde ind i den politiske arena.

Det 60-årige byrådsmedlem for Konservative i Gentofte Kommune har lidt to store underskud i kølvandet på sin politiske entre i 2017.

Det fremgår af hans firmas seneste regnskab, at underskuddene sammenlagt tæller knap en million kroner.

Firmaet har ellers gennem årene tjent pænt på at producere undervisningsmateriale til gymnasier, udføre medietræning og producere reklamefilm.

Ingen bitterhed

Ole Stephensen fortæller, at de røde tal skyldes, at firmaet har haft markant færre opgaver, efter at han blev politiker.

- Konsulentfirmaet ligger af gode grunde meget stille. Det har nogle konsekvenser at gå ind i politik, hvis du er freelancejournalist.

- Og det siger jeg uden bitterhed overhovedet, for det vidste jeg, at det ville have. Det var måske en af årsagerne til, at det tog mig nogle år at tage mig sammen til at gå ind i politik, fortæller Ole Stephensen.

50.000 om måneden

Med overskud i millionklassen tidligere år har Ole Stephensen kunnet lægge penge til side til dårligere tider som nu.

Det er denne opsparing, han tærer på. Det fremgår af firmaets regnskaber, at han har hævet 600.000 kroner i løn de sidste to regnskabsår.

Det giver en månedsløn på 50.000 kroner brutto, som Ole Stephensen har delt med fruen. Supplerende får han vederlag for sit politiske arbejde i kommunen.

Ingen overraskelse

Ole Stephensen mener, at hans kunder trækker sig, fordi de mistænker ham for at være farvet.

- Det overrasker mig ikke.

- Men hvis man laver politisk stof, som jeg har gjort i mange år i mit undervisnings- og videomateriale målrettet samfundsfag og fag om EU i gymnasiet, rettes der af gode grunde en mistanke om, hvorvidt man er objektiv i det øjeblik, man melder sig under en fane.

- Derfor har jeg heller ikke i mit journalistiske liv været politisk aktiv, men jeg synes, at det var nødvendigt at blive det, da jeg blev 60, siger Ole Stephensen.