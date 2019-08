Tidligere tv-vært får nyt job

Efter et par år væk fra skærmen er den tidligere TV2 News-vært Line Ernlund tilbage i sit rette element.

Hun er netop begyndt på sit nye job som redaktionschef på 'Go' Aften Danmark'.

'Jeg glæder mig til igen at skulle lave tv og udvikle det stærke brand, som 'Go' Aften' er', skriver Line Ernlund i en besked til Ekstra Bladet.

'Og ikke mindst at jeg skal gøre det i samarbejde med nogle af landets bedste værter og dygtigste tv-folk. Det er et kæmpe privilegium at få den mulighed', tilføjer hun om holdet, der tæller Jes Dorph Petersen, Natasja Crone, Abdel Aziz Mahmoud og Petra Nagel.

45-årige Ernlund har en fortid som sportsvært på TV2 Sporten, hvor hun blandt andet har dækket VM i fodbold i 2006, og EM i 2008, hvilket i 2008 indbragte hende prisen som Årets Kvindelige Sportsvært

Hun har også arbejdet på sportsmagasinet 'LPS'.

I 2009 blev hun så vært TV2 News, hvor hun blandt andet var vært på mediemagasinet 'Presselogen' i syv år.

I 2016 forlod hun tv-mediet for en kort bemærkning, da hun skiftede til B.T., hvor hun var debatredaktør, indtil hun året efter forlod avisen til fordel for et job som pressechef for Liberal Alliance.

