Tidligere tv-vært i retten i dag: Tiltalt for hæleri med eks-rocker

Maria Hirse er tiltalt for hæleri, besiddelse af knojern og forsøg på tyveri. I dag skal hun for retten

Efter godt halvanden års ventetid skal den tidligere bogstav-vender på 'Lykkehjulet' og forfatter Maria Hirse i Retten i Helsingør, hvor hun er tiltalt for tre forhold: hæleri, tyveri og våbenbesiddelse.

Retssagen begynder klokken 9.15 i Retten i Helsingør.

Tilbage i sommeren 2017 ransagede politiet et sommerhus i Vejby i Nordsjælland, som Maria Hirse og hendes daværende kæreste Kim Nordal, der i anklageskriftet optræder som Kim Ellegaard - tidligere medlem i rockerklubben Bandidos - boede i.

I sommerhuset fandt politiet blandt andet et vinkøleskab, et sofabord, PH-lamper, forskellige dyre køkkenmaskiner af mærket Kitchen Aid Artisan. Alle genstandene skulle ifølge politiet være stjålet fra et sommerhus i nærheden.

Ifølge anklageskriftet var både Maria Hirse og Kim Nordal velvidende om, at der var tale om stjålne genstande.

I alt skulle Maria havde været i besiddelse af tyvekoster for 124.000 kroner og risikerer op til halvandet års fængsel.

Derudover fandt politiet et knojern, som de konfiskerede, hvorfor Hirse er tiltalt for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen.

Blev pågrebet i hestestald

Maria Hirse er desuden sammen med veninden Sarah Christensen tiltalt for for forsøg på tyveri fra en stald ved en ejendom i Græsted. Her skulle de to kvinder ifølge anklageskriftet have skaffet sig adgang ved ulovlig vis omkring klokken 23 og blev pågrebet af gårdejeren. til stalden på ulovlig vis, men tyveriet blev forpurret af gårdejeren.

Anklageskriftet mod Maria Hirse Tiltalt sammen med Kim Ellegaard for at have været i besiddelse af følgende genstande, som 'tiltalte vidste eller bestemt formodede' var stjålet. Formodes stjålet fra fritidshus i Vejby mellem 4. og 6. juli 2017 Fiskegrej Et vinkøleskab Diverse vine og spiritus Et sofabord af mærket Philippe Starck Kay Bojesen søpapegøjer Kitchen Aid Artisan blender og køkkenmaskine Kay Bojesen søpapegøjer Fire sølvkandelabre En gulvlanterne Samlet værdi: Cirka 69.000 kroner Formodes stjålet fra fritidshus i Tisvildeleje mellem 7. og 9. juli To PH-lamper Samlet værdi: 25.000 kr. Formodes stjålet fra lagerrum i Vejby omkring 20. juli Fire Dualit brødristere En Studio brødrister Fire Dualit elkedler To Studio elkedler En Dualit mælkekedel 9 Exel Ketteligt lysestage Fire Wesco brødkasser Samlet værdi: Cirka 20.000 kroner Derudover er Maria Hirse tiltalt for at have overtrådt våbenbekendtgørelsen ved at være i besiddelse af et knojern uden politiets tilladelse. Og endelig er Hirse sammen med veninden Sarah Christensen tiltalt for forsøg på tyveri fra en stald ved en ejendom i Græsted. Vis mere Luk

Maria Hirse og Bengt Burg sammen i 'Lykkehjulet'. Foto: Jan Grarup

47-årige Maria Hirse har gennem hele sagen nægtet sig skyldig i alle anklager.

Det oplyser hendes forsvarer Henrik Stagetorn til Ekstra Bladet. Han fortæller desuden, at den lange ventetid har haft stor betydning for hans klient.

- Hun har ventet længe på at få sagen afgjort, så hun glæder sig selvfølgelig til at få sagen for retten i morgen. Det er lang tid at vente på at få en sag afgjort og blive renset, uddyber han.

Det bekræfter Henrik Stagetorn over for Ekstra Bladet.

- Det er korrekt. Det har jeg gjort i nogle måneder. Jeg husker ikke den eksakte dato, men engang siden sommer, fortæller han.

Henrik Stagetorn er kendt i advokatkredse som en stor kanon og har en stribe store sager på cv'et. Det var eksempelvis ham, der var forsvarer i den såkaldte tunesersag, hvor to tunesere var tiltalt for at ville dræbe Muhammed-tegneren Kurt Westergaard, ligesom han var forsvarer i Brønderslev-sagen og kan kalde sig tidligere formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Fra Maria til Mariia

47-årige Hirse tog sidste år navneforandring til Mariia Madeleine Sea Svensson og optræder også under det navn i anklageskriftet.

Det er ikke første gang, at hun ændrer navn. Det skete første gang i 2006, hvor Maria Hirse blev til Mariia Madeleine Hirse. Det havde dog intet med numerologi at gøre, fastslog hun dengang.

- Det var faktisk et væddemål. Jeg vandt 1000 kroner, forklarede hun til Se og Hør.

Siden skiftede hun tilbage til Maria, men kom så altså til at hedde Mariia igen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar Maria Hirse, men det har ikke været muligt.

Fakta om Maria Hirse Maria Hirse er en dansk journalist, forfatter, psykoterapeut, foredragsholder, brevkasseredaktør og studievært. Hun slog for alvor igennem i rollen som 'Kategorina' i TV 2-programmet 'Lykkehjulet' fra 1995 til 2001. Hun har to børn med henholdsvis tidligere forlægger Peter Asschenfeldt og Jakob Mejlhede.

