Tidligere tv-vært i vildt boligkøb: Så mange millioner koster ny villa

Man skal være god til at tælle nuller, hvis man vil på boligkøb med Andrea Elisabeth Rudolph.

Den 42-årige cremedronning og hendes mand, Claus Møller Jakobsen, har netop givet 18.500.000 kroner for en 346 kvadratmeter rød murstensvilla i København

Det skriver Se og Hør.

Ekstra Bladets kig i Tingbogen viser, at Rudolph og husbondens nye villa har beliggenhed i Valby ved Søndermarken tæt på det gamle Carlsberg-hovedkvarter.

Valbys dyreste villa nogensinde blev handlet i dette område i september sidste år. Prisen for villaen var 27 millioner kroner.

Ægteparrets nye domicil råder over ni værelser, seks toiletter, fem badeværelser og en kælder på 166 kvadratmeter. Grunden tæller 1256 kvadratmeter.

Dyr dame

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra den tidligere 'Vild med dans'-vært på den voluminøse investering, men hun har desværre ikke svaret avisens henvendelser.

Andrea Elisabeth Rudolph er efter alt at dømme også vant til at spendere millioner på boliger. Udover Valby-villaen ejer hun også helt eller delvist fem andre ejendomme rundt omkring i landet.

Andrea Elisabeth Rudolph ejer to lejligheder i denne ejendom på Frederiksberg. Foto: Boliga

Således tæller hendes besiddelser to ejerlejligheder på Frederiksberg, en ejerlejlighed i Aarhus, et sommerhus tæt på Tisvildeleje i Nordsjælland, og endnu et hus i Sjølund syd for Kolding.

En af lejlighederne på Frederiksberg satte hun til salg i sommer for 11.250.000 kroner. Siden har hun barberet nogle hundredetusinder af prisen, så den i dag koster 10.900.000 kroner.

Rig på creme

Et kig i den tidligere tv-værts regnskabsbøger viser, at hun da også har noget at rutte med.

Aktieselskabet Rudolph Care A/S, der driver hendes cremeforetagende af samme navn, havde i det seneste regnskab sit hidtil største overskud 8,7 millioner kroner efter skat.

Af det beløb havde hun ved regnskabsårets udgang tænkt sig at udlodde tre millioner kroner som udbytte.

Egenkapitalen tæller massive 19 millioner.

Andrea Elisabeth Rudolph ejer 80 procent af Rudolph Care og er selv direktør i firmaet.