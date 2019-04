Tidligere venner mødes igen i retten

Pokerstjernen Gustav Hansen og sangeren Rasmus Nøhr var kammerater. I dag står de over for hinanden i landsretten

I marts måned sidste år blev Rasmus Nøhr dømt til at betale 90.000 kroner tilbage til Gustav Hansen - en dom, som pokerstjernen slet ikke var enig i.

Derfor ankede han den, og i dag mødes de to tidligere venner i landsretten i København.

Det er penge, der kommet imellem de to venner, der tilbage i 2016 drev festivalen Danmark Dejligst sammen.

I forbindelse med afviklingen af Danmark Dejligst ydede Gustav Hansen et bidrag på knap to millioner kroner, og da festivalen gik konkurs, mente pokerstjernen, at Rasmus Nøhr havde tilgodeset sig selv.

Blandt andet undrede Gustav Hansen sig over, at Rasmus Nøhr havde overført godt en halv million kroner til sit eget selskab, Skrappe ApS, hvilket ifølge Rasmus Nøhr skulle dække ubetalte regninger.

Gustav Hansen mener, at hans ven gennem 25 år har snydt ham for i alt 1.136.000 kroner, men det beløb var retten langtfra enig i, da sagen blev behandlet første gang.

Musikeren og sangeren blev dømt til at betale et langt mindre beløb tilbage.

- Rasmus er blevet pålagt at betale Gustav 90.000 kroner, så det er fuldstændigt, som vi havde regnet med. Dommeren finder ikke, at Rasmus’ forretningsførelse har været forkert eller ulovlig, sagde Rasmus Nøhrs advokat, Noaman Azzouzi, dengang til Ekstra Bladet.

De 90.000 kroner dækker over en forholdsmæssig andel af de penge, som retten fandt, at Rasmus Nøhr ikke burde have overført til sit eget selskab.

Den vurdering er Gustav Hansen ikke overraskende helt uenig i. Derfor valgte han at anke sagen til Ladsretten.

Gustav Hansen kræver, at Rasmus Nøhr betaler mindst 713.000 kroner tilbage.